馬斯克不改樂觀 特斯拉季度有機會締新猷

（中央社舊金山11日綜合外電報導）特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天在年度股東會上表示，6月底止的季度很有機會締新猷，暫時將華爾街對電動車需求疲軟的疑慮擱一旁。

根據路透社報導，馬斯克也表示，公司目前正在年底前目標產量達陣的軌道上。特斯拉股價美股盤後勁揚3.6%，來到225美元。

特斯拉首季交車量滑降31%，市場分析師質疑全球市場對Model 3和特斯拉其他車款的需求量，是否真的有數十萬輛這麼多。

特斯拉之前表示，第2季目標交車量為9萬至10萬輛，相較之下，第一季交車量為6萬3000輛。特斯拉2019年目標交車量為36萬至40萬輛。

但加速生產造成財務吃緊，且特斯拉還提高美國廠產量、並將在中國展開生產，同時整頓美國的零售服務業務，還將開發新車款。

馬斯克表示，高成長率下，難以獲利。儘管面臨諸多挑戰，他仍對公司能有正現金流有信心。

特斯拉首季虧損7.02億美元，並表示轉虧為盈可能得等到今年下半年。

馬斯克也透露特斯拉可能會跨足對生產電動車電池舉足輕重的金屬和礦業，以進一步降低成本。

「我們將盡全力，以確保我們盡可能以最快速度擴張。」（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1080612