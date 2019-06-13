台積電走跌 台股盤中失守10600點

（中央社記者韓婷婷台北13日電）美股回檔，費城半導體跌幅較深，拖累台股今天以低盤開出，台積電也因美國存託憑證(ADR)走跌，盤中下跌超過1%，指數10600點暫告失守。

截至10時30分，加權股價指數下跌57點、為10557點、成交值新台幣479億元，由於與台股連動性高的費城半導體指數跌幅超過2.3%，壓抑多頭力道，所幸大立光、鴻海股價力守平盤之上，加權指數跌幅不至擴大。

分析師表示，市場觀望即將到來的美國聯邦準備理事會(Fed)利率決策會議，以及月底在日本召開的20國峰會(G20)美中互動，在擔憂消息面影響資本市場下，態度轉趨觀望。

分析師指出，雖然多頭強攻意願不大，但台股自低點10227點反彈以來一度攻克10600點，直逼季線10670點反壓，短線回頭破底的機率已經大幅降低，但若要上攻季線，量能則需持續放大，以今天估約千億元的量能水準，指數恐仍在10600點附近震盪。

此外，法人也提醒，投資人需注意外資是否持續買超，尤其是外資在台指期及台指選擇權市場布局仍屬中性偏多，法人買盤是否持續回流，也關乎台股後續反彈力道的強弱。（編輯：林沂鋒）1080613