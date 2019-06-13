核二廠裝載池復原 台電強調安全無虞

（中央社記者劉麗榮、蔡芃敏台北13日電）核二廠改建裝載池將再復原，外界質疑恐增加核安風險，台電強調，這是核二廠除役必經過程，並經過原能會審查通過，非國際首例，未來整體復原計畫安全規範將提送原能會審查，全力確保核安。

核二廠1、2號機運轉執照各將於民國110年12月、112年3月到期，但核二廠1號機106年曾因燃料池爆滿暫停運轉，台電因此提出將裝載池改裝成可儲存用過燃料池申請案。媒體今天指出，核二廠改建裝載池又復原，用過核燃料需移出裝載池並暫存於上燃料池，增加核安風險。

原子能委員會透過新聞稿回應，台電參考美國核電廠案例，於105年8月提出改裝申請案時，已包含後續裝載池的復原規劃，原能會經學者專家審查後，已在106年4月同意申請。

台電也說，為使核二廠能在役期內順利運轉，才將裝載池改裝為用過核燃料貯存空間，2部機各增加440束的貯存空間，1號機可運轉至役期前9個月，2號機則可運轉至役期，2部機屆時均將如期除役。

台電表示，核二廠未來將進入除役階段，屆時自爐心移出之用過核燃料，必須在裝載池裡置入護箱，再移往乾貯設施暫存。所以已改裝後的裝載池須先復原，存放在裝載池內的用過核燃料則移往上燃料池暫放，無安全疑慮。

台電強調，裝載池復原時程，需配合乾貯設施興建進度，未來進行復原作業前，台電將就整體復原計畫安全規範提送原能會審查，通過後才會進行後續作業。

原能會官員表示，核二廠的設計與核一、核三廠稍有不同，核二有一個「上燃料池」的挪移空間，是平常機組大修停機填換燃料時，放置用過燃料之用；上燃料池符合耐震、冷卻等用過燃料池的設計安全要求。

原能會說，裝載池復原作業期間，機組已處於停機狀態，且暫時移至上燃料池的用過燃料束，是已貯放於用過燃料池冷卻數十年的早期用過燃料，因此，並無所謂核安風險大大提高的疑慮；台電也說，此為核二廠除役必經過程，台電會全力確保核安，請民眾放心。

原能會表示，用過燃料無論儲存在任何處所，均會嚴格監督管制，以確認能符合各項安全要求，為民眾安全把關。（編輯：林孟汝）1080613