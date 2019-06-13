政府投入204億推5G 估年產值500億

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）行政院科技會報辦公室今天表示，政府於2019年至2022年將投入新台幣204億元，推動5G發展；預計培育應用人才4000人，打造台灣成為全球信賴產業供應鏈，創造年產值500億元。

科技辦於今天行政院院會報告「台灣5G行動計畫」。行政院長蘇貞昌於會中表示，推動5G對提升未來台灣社會發展、經濟持續成長與產業競爭力至關重要。台灣在行動通訊、資通訊、半導體方面擁有堅實基礎，加上相關人才培訓體系與法治環境完善，企業與民眾對創新科技的接受程度也很高，具備良好的發展條件，務必要把握契機。

蘇貞昌指出，他於5月核定「台灣5G行動計畫」，要全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，各部會應積極推動產業升級、企業投資、創新轉型，建立台灣在全球5G供應鏈的關鍵地位，並協助廠商在美中貿易戰中，得以取得最佳戰略位置。

蘇貞昌說，5G除了訊號傳輸速度更快，所具備的低延遲與大連結等特性，有利發展大數據、人工智慧、物聯網等服務，勢必加速更多智慧物聯網應用服務的發展。

他提到，5月底「電信管理法」在立法院三讀通過，可促進5G電信市場蓬勃多元發展。國家通訊傳播委員會應加速研議相關子法，並進行5G頻譜釋照作業，釋照時不應只考量權利金高低，也應要求技術面妥適移轉，以利扶植國內產業。

科技辦表示，2019年至2022年間，政府將投入新台幣204億餘元，推動「台灣5G行動計畫」的各項措施，以鬆綁、創新、實證、鏈結等精神，打造台灣的數位競爭力。

科技辦執行秘書蔡志宏於行政院院會後記者會表示，在5G行動計畫下，台灣預計於2020年進入5G時代；在5G網路創新部分，預計培育應用人才4000人，及10個成功新創團隊；打造台灣成為全球信賴產業供應鏈，創造年產值500億元；將5G用於智慧醫療、智慧製造、智慧交通等10大應用領域。

他進一步指出，5G行動計畫的5大主軸為「垂直應用場域實證」、「創新應用發展環境」、「完備技術核心及資安防護」、「符合整體利益之5G頻譜」、「調整法規以創造有利環境」。

科技辦表示，國際上已有美國、韓國、日本、中國、英國、愛爾蘭等國陸續釋出5G頻譜。目前政府已完成1800MHz、3500MHz、28000MHz等第一波釋出頻段的預公告作業，正加緊進行頻譜整備及釋照競價準備等事項，將儘快完成第一波5G頻譜釋出程序，與國際接軌。

科技辦指出，目前國內各界已申請進行5G實驗共10餘件，由多家電信業者、網通廠商、創新應用業者、研發機構共同參與。政府也鼓勵營造5G跨業合作平台，建構端到端的5G產業鏈。

蔡志宏說，目前已有中華電信、遠傳電信等2個5G國家隊，分別與數10家廠商合作。科技辦將與經濟部、通傳會等進一步研擬扶植5G產業的做法。（編輯：李信寬）1080613