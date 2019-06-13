全金聯批敵意併購政策 金管會兩點回應

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）全國金融業工會聯合總會（全金聯）昨天發出聲明批評金管會推動的非合意併購政策。對此，金管會今天初步做出兩點回應，強調審查非合意併購時，一定會顧及勞工權益保障，綜合進行審酌。

全金聯認為，現行非合意併購政策至少有4大缺失，未能完整涵蓋勞工權益問題，並對此提出5項具體建議，例如，明訂受僱勞工權益事項的處理原則，邀請全金聯參與被併購方公司員工權益保障計劃審查，將勞工董事納入多元化董事會對象之一等。

對於全金聯建議，金管會回應，第一，非合意併購的整併過程變數較多，因此，除會要求申請人須具備一定財務、守法性條件，也要求符合經營能力、企業社會責任良好等較高標準，以降低日後無法順利整併對金融市場穩定性的影響。

其中，利用公司治理評鑑指標檢視申請人是否符合企業社會責任良好資格時，即包含勞工權益保障項目。

第二，金管會在審查合併案時，會就申請人是否符合股東、員工及客戶利益、守法性及財務健全性等各項條件綜合審酌，員工權益保障也是審酌因素之一；不論是合意或非合意併購，申請人都應提出員工權益保障計劃，以充分保證員工權益。

至於是否同意納入勞工董事，金管會僅回應，要審慎研議。（編輯：黃國倫）1080613