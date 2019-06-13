離岸風電區塊開發2026年上路 業者參與意願高

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）經濟部將在今年公告離岸風電第3階段「區塊開發」，經濟部表示，不少業者廠商有參與意願。不過，風電業者也呼籲，能源議題不該受政治影響，應該得到各黨派支持。

上緯、北陸能源、玉山能源、沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、達德能源集團（wpd）等風電業者及國際半導體產業協會（SEMI），一同組成台灣離岸風電產業協會，行政院政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸等人均出席協會啟航記者會。

龔明鑫指出，離岸風電將提供台灣很多機會，離岸風電在2025年時將有5.7GW裝置容量，預估可帶動投資高達1兆元，加上運維產值可達1.2兆元，也創造2萬個就業機會。台灣離岸風電是亞洲先驅，未來不僅在台灣生根，更期待能成為示範、模範，擴散至其他亞洲國家。

沈榮津則表示，再生能源在2025年時，發電占比將達20%，有助台灣能源自主以及能源多元化。而台灣是貿易導向的國家，未來將要求廠商使用一定比例的綠電，因此，發展綠能、建立綠色供應鏈對台灣的外貿相當重要。

不過，沈榮津說，台灣社會對離岸風電卻有不少錯誤訊息，期盼協會將成為開發商與政府、社會溝通的橋樑。

值得關注的是，SEMI與各離岸風電開發商攜手組成協會，曹世綸指出，高科技廠商將有相當多綠電需求，協會未來將協助盤點廠商綠電需求，並扮演媒合角色，協助雙方接洽。也會加強與政府、大眾溝通，凝聚共識，進一步了解綠色能源。

不過，沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文呼籲，離岸風電是台灣未來不可或缺的再生能源之一，能源議題不該受政治影響，應該得到各黨派支持，也期盼透過協會成立，為台灣帶來無碳、潔淨的能源。

另外，經濟部將在今年公告離岸風電第3階段「區塊開發」，2026年起至2030年共釋出5GW的風場。沈榮津昨天也與各開發商會面，他說，主要是聆聽開發商的看法，未來將請開發商提供書面意見、資訊，作為日後參考依據，不少廠商也都表達參與意願，「眼睛張得很大、很有興趣」。（編輯：楊凱翔）1080613