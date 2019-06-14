不確定因素多 法人：台股短期月季線間震盪整理

（中央社記者韋樞台北14日電）台股昨天受到費城半導體指數大跌影響，資金轉往傳產股，大盤量縮守在週線之上。法人表示，國際局勢未穩，台股面臨較多不確定因素，短期將在月線和季線間震盪。

在金屬與礦物股上揚帶領下，今晨收盤的歐股小漲，油輪在阿曼灣遭攻擊引發的憂慮以及美國與中國持續貿易緊張，讓大盤開盤之初的漲勢減弱。

在兩艘油輪疑似遭到攻擊抬高油價後，美股石油類股走升，帶動大盤收紅。道瓊工業指數終場上漲101.94點或0.4%，收在26106.77點；標準普爾500指數上漲11.80點或0.4%，收在2891.64點；那斯達克指數上漲44.41點或0.6%，收在7837.13點。

美中貿易戰火未停，雙方領導人究竟在月底的20國集團(G20)峰會是否見面，能否釋放出貿易戰緩和的訊息，均成為短線高度不確定因素；此外，發生「反送中」事件的香港向來是台灣金融業海外布局的重要獲利來源之一，香港政局變化也值得關注。

法人表示，台股昨天在費半指數大跌下，半導體類股跟跌，蘋概三雄中的大立光和鴻海走揚也難以挽回大盤量縮下跌局面，但仍在週線10552點附近有撐。

法人指出，今晨歐美股市雖然收漲，但台股面臨較多不確定因素；外資期貨淨多單維持在4.7萬口附近，外資現貨大買後轉小賣，對台股仍屬中性偏多操作；估計短期內台股以整理走勢為主，指數將介於月線10439點和季線10670點之間震盪。

類股表現方面，可留意與5G商轉相關的手機鏡頭光學類股、暑假旺季相關的遊戲類股、觀光旅遊類股、不易受貿易戰衝擊的利基型醫材類股，以及具有高殖利率題材的營建類股等。（編輯：楊玫寧）1080614