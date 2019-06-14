台新金股東會 吳東亮：彰銀案財政部應履約

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）台新金控今天舉行股東會，決議通過去年盈餘分派，發放現金股利0.64元及股票股利0.2元；董事長吳東亮並對彰銀案發回更審表達遺憾，希望財政部應誠信履約。

台新金控董事長吳東亮在股東會報告，對於彰銀經營權訴訟，最高法院在5月23日宣判廢棄原判決，發回台灣高等法院，感到非常意外與遺憾，台新金將持續努力，爭取應有權益。

吳東亮指出，1993年彰銀發生財務困境，發行海外存託憑證(GDR)也無人購買。當時政府為執行公股金融機構整併政策，同時解決彰銀問題，因此由彰銀在2005年以公開競標的方式進行增資，財政部並書面公開支持得標人取得彰銀經營權。

吳東亮說，台新金當時參與競標並以溢價的新台幣365億元得標，之後並派出經營團隊努力經營，終於讓彰銀改頭換面、績效大幅成長；但在努力經營多年後，財政部卻毀約背諾，於2014年以政府力量介入彰銀股東會董事改選，以各種方式，強奪彰銀經營權，不得已才會提出訴訟、捍衛權利。

吳東亮強調，法院至今都認為台新金與財政部雙方係有契約且繼續有效，既然如此，希望財政部應誠信履約；在接下來的訴訟程序中，台新金仍將繼續努力，爭取應有權益。

台新金2018年稅後淨利129億元，每股稅後盈餘(EPS) 1.09元、今天股東會決議通過去年盈餘分派，發放現金股利0.64元及股票股利0.2元。（編輯：鄭雪文）1080614