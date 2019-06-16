鴻海21日股東會郭台銘告別秀 聚焦接班人

（中央社記者韓婷婷台北16日電）股東會旺季進入下半旬，本週重量級股東會聚焦21日舉行的鴻海，除董事改選，接班人選是外界最關注重點，另外是董事長郭台銘對股東「200元才退休」承諾該如何交代。

鴻海董事長郭台銘因轉換跑道，由商轉政，有意代表國民黨角逐2020年總統大位，他日前曾表態，雖然在鴻海新任董事候選人名單之列，但百分之百不會續任董事長，如果在國民黨總統初選未出線，也不會回去。因此，21日股東會可能是他最後一次主持鴻海股東會。

整體觀察，全面改選董事後接班人選、營運決策、郭台銘參選進展及未來角色、鴻海股價和今年獲利表現、集團未來布局、下半年景氣等，將是股東關心焦點。

鴻海由集團內部資深主管成立的9人經營委員會，也在上週正式曝光。其中接班人董事長大位由誰出線將是一大關注焦點，綜合外媒消息、或是觀察日前鴻海法說會中的狀況，市場普遍認為，S次集團總經理劉揚偉出任的機率最大。

至於鴻海的股價還是小股東最關心，郭台銘在2018年的股東會曾經再次表態，「鴻海股價不到200元不退休的承諾，不會改變。」但事隔不到一年，郭台銘決心投入參與總統大選，有意角逐2020總統大位；留下還在苦苦等候的小股東，郭台銘將如何面對、向小股東交待受矚目。

本週股東會重頭戲除了21日的鴻海最受關注外，經營權之爭紛擾多時的大同也將在17日召開股東會，公司派與市場派雙方攻防激烈，明天正式決戰；另外，大同及子公司的相關後續及營運也受股東關心。

裕隆公司也將在21日召開股東會，由於這是嚴陳莉蓮扛下集團重任接掌汽車王國來的第一場股東會，受到關注，但今年並沒有改選董事等重大議案，相對單純，一般預料快速順利過關機會大。（編輯：郭萍英）1080616