康控車用新品發威 下半年拚逆轉勝

（中央社記者韓婷婷台北17日電）康控-KY董事長呂朝勝表示，今年美系大客戶新產品供貨將晉升為一階供應商，加上車用新產品放量出貨，下半年將拚逆轉勝，不只比上半年好，也會優於去年同期，全年拚與去年持平。

康控今天舉行股東會，通過去年財報，EPS為8.28元，通過每股派利6元，包括5.5元現金股息及0.5元股票股利；呂朝勝在股東會後接受媒體採訪，對公司未來營運表示並不看淡。

美中貿易戰干擾，加上蘋果iPhone新機表現不佳，康控-KY今年首季受到客戶消化庫存衝擊，業績下滑，單季盈轉虧，EPS為-1.33元。

呂朝勝表示，美系客戶聲學元件產品從間接變成直接合作，並新增穿戴式及消費產品，由於供貨品項增加，且車用等新產品出貨開始放量，今年下半年不只會比上半年好，也會比去年同期好，康控-KY預估，今年獲利將力拚與去年持平。

在車載鏡頭方面，康控-KY已接獲國際電動車大廠訂單，目前正在測試打樣生產中，近期可望出貨。

康控近幾年積極擴大產品應用及分散客戶，預料最大客戶上半年沒什麼特別變化，但隨著其他新產品進入量產出貨，既有聲學元件產品比重會逐季、逐年下降。康控預估今年全年聲學元件營收占比約50%，汽車產品占8%至10%，模治具及自動化產品占8%至10%，新產品精密零部件占20%至24%。

展望明年，4大產品線比重持續調整，聲學元件產品會降到30%至40%，精密零部件將持續攀升至40%，汽車占15%至20%。（編輯：李信寬）1080617