海能風電繳1.19億元印花稅 苗縣史上單筆最高

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）上緯公司與麥格理資本公司合作在苗栗縣外海開發「海能風電」離岸風場，共計將向苗栗縣政府繳交新台幣1.19億元印花稅，創苗栗史上單筆最高稅收紀錄。

投入離岸風電事業的上緯公司與麥格理資本公司合作的海能風電風場（Formosa II）位於苗栗縣竹南外海，計畫建置47座離岸風機，總裝置容量376MW，發電量可供38萬戶家庭一年用電量，預計2021年完工商轉。

上緯公司指出，海能風電專案已與華城電機、西門子歌美颯、比利時商楊德諾有限公司及台灣港務公司等國內外合作夥伴，分別進行陸域電力系統、風機、水下基礎建設、海底電纜及預組裝碼頭租用合約簽訂，共計將向苗栗縣政府繳交1.19億元印花稅，展現致力開發在地離岸風電決心。

海能風電開發團隊今天在苗栗縣政府舉行印花稅繳納儀式，苗栗縣長徐耀昌從上緯董事長蔡朝陽、麥格理資本海能風電專案負責人Kimberly Cram手中接下代表性支票，高達1.19億元的印花稅挹注縣庫，也創下苗栗史上最高單筆稅收紀錄。

徐耀昌表示，苗栗竹南、後龍外海具備離岸風場優質條件，海能風電除挹注地方收益，也與國立聯合大學共同開辦離岸風電學程，落實人才培育，有助提升地方綠能產業發展。

上緯公司董事長蔡朝陽說，1.19億元若以千元紙鈔換算重量約120公斤，他今天本想挑著扁擔、前後各扛60公斤現鈔出席，考量太過高調而作罷，但他想表達「繳稅是光榮的、我們繳得很高興」，感謝縣長徐耀昌及縣府團隊的支持，協助完成亞洲離岸風電創舉。

蔡朝陽表示，今年5月，「海洋風電（Formosa I）」第2階段啟動施工，在開發過程中，除鏈結在地產業，也積極與漁會合作、陪同漁民至日本觀摩箱網養殖漁法，在綠能開發過程中，與地方共生共榮。

出席見證的經濟部政務次長曾文生表示，台灣有98%能源仰賴進口，2%自主能源來自於苗栗公館鄉出磺坑「亞洲第一口油井」天然氣，如今台灣首座示範離岸風機以及能夠商轉的離岸風場也在苗栗，堪稱台灣自主能源的第一名。

曾文生指出，離岸風電發展的未來不會只有能源，包括帶動養殖、水下資源等海洋資源與海洋技術的發展應用，都是台灣海島型國家發展非常重要的課題，盼藉由海洋風電產業落實能源自主化、能源產業在地化。

至於離岸風電對海洋生態可能造成的衝擊，麥格理資本海能風電專案負責人Kimberly Cram指出，開發團隊在歐洲有豐富離岸施工經驗，技術細節相當到位，特別在環境監控、衛生安全等方面有都完善做法，與有經驗的廠商合作，就是確保施工能安全進行，並且考慮到環境因素。

Kimberly Cram說，海能風電已和台灣在地供應鏈廠商簽署逾60份合約，加上在地產學合作，培育更多台灣風電產業人才，促進在地就業；麥格理透過與上緯合作海洋、海能、海鼎等專案，支持台灣再生能源發展。（編輯：張銘坤）1080617