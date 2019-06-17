國光生技海內外訂單加持 力拚今年虧轉盈

（中央社記者韓婷婷台北17日電）國內生技疫苗大廠國光生技受惠流感疫苗訂單及海外業務成長，法人推估國光生技今年營收可望翻倍，全年可望力拚虧轉盈。

國光生技表示，新台幣22.75億元增資案5月底已完成，增資後預定投入第2充填線建置，最快將在後年量產，除滿足本身及客戶未來需求外，可因應全球對無菌充填不斷擴大的需求。看好中國大陸和東南亞市場對流感疫苗、腸病毒疫苗的需求，隨著新產能投產，期望後年起有爆發性成長。

國光生技是國內主要疫苗供應廠商，也是老牌生技公司，1965年成立，是亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國食品暨藥物管理局（FDA）認證的流感疫苗製造廠，同時是台灣唯一符合PIC/S GMP規範人用疫苗生物製劑廠，是公費疫苗的主要供應商。

據工程會公布採購資訊，今年政府預計採購410萬劑流感疫苗訂單，若以每劑售價240元計算，來自國內疫苗約可貢獻國光生技營收9.84億元。相較國光生技去年總營收8.22億元，國光生技看好下半年將見到顯著成長，並有機會在今年拚虧轉盈。

國光生技在中國大陸和東南亞市場已見到進展，國光生技表示，中國大陸目前以三價流感疫苗為主，明年可望拿到四價流感疫苗藥證，預計後年正式上市，為2021年營運增添新動能。

東南亞市場部分，國光生技指出，目前泰國流感疫苗也已進入申請藥證階段，預估今年內有機會獲准。（編輯：張均懋）1080617