外資對亞股賣多買少 減碼幅度明顯縮減

（中央社記者韓婷婷台北17日電）美國聯準會本週將召開利率會議及月底G20會議在即，在前景可能出現變數情況下，國際資金對於亞洲股市態度再度轉趨保守，上週對亞股賣多買少，惟減碼幅度明顯縮減。

摩根資產管理表示，外資上週對亞股賣多買少，東北亞雙雄台韓股市雙雙遭減持，台股由前一週買超再度轉為賣超，韓國股市則是連續6週受到國際資金減碼；多數東協市場也遭賣超，僅泰國與越南呈現買超，其中，泰國股市獲連4週加碼。

值得注意的是，中國股市上週吸金22.63億美元，為亞股中表現最為亮眼的市場，完全無懼中美貿易問題仍懸而未決的問題，國際資金也因為看好中國政策紅利逢低加碼。

摩根資產管理統計，今年來以陸股吸金逾117億美元最佳，其次為印度股市年迄今獲逾112億美元加碼，兩大市場為亞股中年迄今吸金破百億美元的股市；另外，南韓與印尼股市今年來雙雙獲逾40億美元外資加碼。

摩根亞太入息型產品經理張乃文指出，中美貿易戰持續干擾市場投資情緒，不過，市場估中美貿易協商短期落幕機會低，雙方預料將會延長談判時間有所共識，因此投資市場又漸漸恢復理性看待此事，上週國際資金仍青睞中國股市，已連續第2週買超陸股，且金額較前一週再擴大。

張乃文說明，根據目前的狀況來看，美國仍不排除對剩餘3000億美元等值的貨品課稅，不過，在達成協議之前，估計中美雙方仍會在科技和經濟議題上相互角力，將影響相關產業的獲利預期，這是造成市場波動度的主要來源。

他表示，雖然上週外資賣多買少，但亞股內資信心仍相對充裕，亞洲股市依然呈現漲多跌少，包括中國、台灣、南韓、泰國等股市，週線皆上漲逾1%之多，尤以陸股上漲2.53%最佳。若將時間拉長至今年檢視，再度由中國股市一支獨秀，漲幅達21.4%，第2名的印度股市上漲9.38%表現不俗，第3名為台股的8.20%。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，中美雙方針對貿易議題要達成共識，恐怕還需要一段時間。在科技股相對觀望的情況下，殖利率水準較高的內需相關類股將較受到歡迎。（編輯：郭萍英）1080617