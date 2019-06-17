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金控首季海外投資收益逆轉勝 創308億元新高

最新更新：2019/06/17 21:22

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）根據金管會統計，台灣金控集團首季海外投資未實現利益達新台幣308億元，不僅扭轉去年底未實現虧損1471億元頹勢，更創統計以來新高紀錄，主因今年美股大漲、新台幣貶值所致。

金管會今天揭露最新金控集團國內及海外曝險資訊，截至今年首季止，全體金控海外曝險金額已來到17.5兆元，季增5072億元，續創統計以來新高，其中對美國曝險5.1兆元、對中國曝險2.6兆元，分居前兩名。

值得一提的是，在海外投資方面，去年第4季全體金控海外投資未實現虧損達1471億元，創統計以來最慘紀錄，但時隔3個月，到今年首季底止，全體金控海外投資從未實現損失已轉為未實現利益，且未實現利益來到308億元，創統計以來新高紀錄。

觀察金控集團在個別國家的投資損益情況，以美國未實現利益384億元最多，對中國投資未實現虧損則達80億元，顯見首季整體金控未實現利益308億元，基本上完全是靠美國市場撐腰，且金控集團主要的未實現虧損都是出現在中國。

對此金管會表示，去年底金控集團有這麼大的帳面損失，主要是因為去年下半年受美中貿易戰影響，全球資本市場大幅波動，不管股市、債市表現都不好，導致金控海外資產減損，投資提列損失大增。

不過，今年首季全球股市、債市好轉，美股表現尤其亮眼，金控對美國投資比重最高，因此投資部位評價利益大增。此外，今年新台幣兌美元貶值，海外投資未實現利益折計新台幣後，金額增加，也帶動金控集團首季海外投資未實現利益創高。（編輯：張均懋）1080617

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