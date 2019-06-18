貿易戰資金避險 5月基金規模創新高

（中央社記者韓婷婷台北18日電）美中貿易戰紛擾，市場氛圍轉為保守，避險成為主基調，資金大舉由股轉債，台股基金大減128億元，跨國債券基金則大增311億元，推升國內投信5月基金規模續創新高。

根據投信投顧公會資料統計，截至5月底為止，投信整體基金規模達3兆1069億元，月增率0.5%，續創單月新高。

若按類型區分，5月成長最多的是跨國指數股票型、跨國一般債券型基金，規模較4月各增加646億元、312億元，月增率分別為8.07%及10.56%；而國內貨幣市場型、跨國股票型與國內股票型基金各減少381億元、255億元、128億元；月減比率為4.88%、6.69%、7.46%。

以股票型而言，台股基金減幅7.4%，高於跨國股票型的6.7%。

法人表示，下半年景氣仍舊多變，投資策略應掌握「不挑食」原則，藉由兼顧安全性、收益性的美國投資級債券資產，降低風險、提高收益。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，5月資金分別從波動性較高的股票型基金、收益偏低的貨幣市場基金流出，轉而流向債券型基金，並以債券ETF、投資級債為主要資金停泊港，反映景氣多變、低利率環境下，投資人偏好安全性較高的資產，同時又希望擁有較佳的收益。

許書豪認為，貿易戰有解決的機會，但由於目前美、中雙方態度都相當堅定，預料短期內達成協議的機率不高，因此，無論積極、穩健或保守的投資人，都應該具備風險意識。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明分析，中美貿易緊張促使資金棄股轉債，投入債券型基金懷抱，同時，市場對聯準會（Fed）降息預期濃厚，美元指數高檔震盪減輕新興貨幣匯價壓力，新興市場當地貨幣債重獲資金青睞，都成為基金規模成長動能。（編輯：鄭雪文）1080618