潘思亮：台灣打出好牌 受益貿易戰將僅次於越南

（中央社記者江明晏台北18日電）晶華董事長潘思亮表示，面對中美貿易戰，若政府能打出好牌，台灣反而有機會因禍得福，帶動總體經濟成長、來台商務觀光旅客增加，成為僅次於越南的第2受益者。

晶華國際酒店集團今天召開股東常會，通過2018年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利新台幣11.075元，超額配發股利。晶華今天盤中走高，終場漲逾3.5%，收187.5元。

為順應國際潮流，提升機構投資人投資意願，晶華這次股東會也通過修訂公司章程，授權董事會可每季決議分派現金股利，於隔季董事會核准後發放，之後再報告股東會。

晶華2018年合併營收新台幣66.75億元，年減4.69%，毛利率33.72%、營益率16.98%，分別低於前年34.16%、18.42%。歸屬母公司稅後淨利13.68億元創新高，年增29.1%。每股盈餘10.8元，優於前年8.37元，賺逾1股本。

晶華去年與英國洲際酒店集團（IHG）策略合作，將子公司RHW釋股51%給IHG，成為雙方合資公司，由IHG負責麗晶酒店（Regent）的海外市場經營開發。去年7月起營收不再計入RHW及直營的柏林麗晶，使營收出現缺口，不過，擺脫虧損的柏林麗晶與認列釋股利益，推升晶華獲利成長動能。

針對中美貿易戰看法，潘思亮表示，若政府能抓住全球產業鏈重組的大契機，打出好牌，台灣反而有機會因禍得福，帶動總體經濟成長、來台商務觀光旅客增加，成為僅次於越南的第2受益者。他指出，在商務人士陸續回台布局下，台灣每年GDP有望成長1%至2%，預估將帶動觀光商務人數有5%至10%成長，對於觀光產業將是很大的鼓舞。

針對麗晶酒店結盟洲際酒店集團（IHG）的效益，過去透過官網訂房占客房營收約3.7%，2月加入IHG訂房體系後持續穩健提升，至5月比重已提升至7.5%。潘思亮看好占客房營收比重將成長至10%；台北晶華也將在8月起對晶華軒、Robin’s牛排屋進行局部裝修，預計第3季底前完成。

集團也持續在海內外拓展成長動能，潘思亮表示，越南復活島麗晶飯店將於明年正式開幕，目前200個villa已完售，再加上波士頓麗晶海景豪邸第一棟已銷售完畢，明年將陸續認列相關權利金。而在新飯店布局方面，潘思亮表示，近年確定開幕的有捷絲旅台南十鼓館、台北晶英酒店，麗晶品牌也有在高雄及台北信義區尋找合作對象。

晶華日前公布處分日本東京目黑區的投資性不動產，交易金額為19.5億日圓（約新台幣5.39億元），晶華指出，該筆交易有實質獲利，但目前處分利益還在精算中，實際獲利將於7月底前公告。（編輯：張均懋）1080618