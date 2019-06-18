工研院半自動快速打樣試量產線 助宏遠攻快時尚

（中央社記者韋樞台北18日電）成衣業打樣流程耗時耗工，不易因應現行快時尚和客戶急單要求。工研院今天與宏遠興業合作，打造半自動化成衣快速打樣試量產線，力拚一天完成所有打樣，大幅提升接單能力。

為協助台灣紡織業解決少量多樣的超快時尚客製需求，工研院今天與布料和成衣大廠宏遠興業在台南總廠打造「半自動化成衣快速打樣試量產線」，力拚一天內打樣完成，可大幅提升國內產業接單試產能力，並有機會吸引周邊在地業者在南台灣形成快速設計打樣的藍海產業聚落，擴大產業發展動能。

工研院微系統中心執行長朱俊勳表示，工研院協助宏遠興業建立國內第1套融合彈性上下料的半自動化製程，將原有分站式打樣流程整合成1站式作業，藉由人機協同工作的訓練，能協助解決少量多樣快速打樣技術瓶頸，未來示範場域將帶動台南在地10家以上中小企業者及設計師共同加入，靈活縮短產品交期。

宏遠興業副總經理高錦雀表示，數位轉型是紡織業必走之路，因為全球成衣市場推陳出新的樣式及產量變化極快速，例如現行圓領T恤打樣步驟仍全數採用人力車縫，一次打樣流程以1種布料為主，打樣流程動輒7到10個工作天，難以符合需求。

高錦雀指出，工研院研發的智慧導引系統結合廠房機器手臂，在場域內將主要負責整合車縫流程，預估打樣最快1個工作天即能完成，可節省超過50%人力，更容易控管品質與成本透明。

工研院指出，與宏遠合作建構的快速打樣半自動化試量產概念示範場域，初期將以可建置3D視覺虛擬走秀樣本相互結合成衣生產流水線半自動化車縫功能，以智慧自動化打樣設備，滿足B2B新價值需求，未來規劃增設3D視覺感測及透過大數據管理，快速整合回應設計與生產部門，也讓上下游產業鏈能在南台灣形成快速設計打樣的藍海產業聚落，迸發產業新動能。（編輯：林興盟）1080618