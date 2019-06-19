南山人壽現金增資 潤泰雙雄將再加碼認購

（中央社記者潘智義台北19日電）潤泰創新國際、潤泰全球今天在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，南山人壽現金增資新台幣245億元，認購不足部分，兩家公司除先前認購股權之外，將再依持股比例增加認購。

潤泰全球、潤泰創新5月14日董事會決議，透過潤成投控參與南山人壽現金增資，其中潤泰全球認購金額約46億元，潤泰創新認購約50億元，總計潤泰雙雄對南山人壽現增認購金額約96億元。

不過，潤泰新、潤泰全今天表示，除大股東參與認購南山人壽現金增資新股之外，仍有小股東未參與認購，所以潤泰新、潤泰全將再增加認購。

潤泰創新副總經理葉天政表示，南山人壽現金增資認購不足部分，潤泰新董事會今天通過以特定人身分，認購南山人壽以每股16元發行的現金增資普通股，總認購金額不超過6億元。經本次認購後，累計持有南山人壽3萬7500張，累計持股比例0.29%。

潤泰全球副總經理李天傑也指出，今天董事會決議以特定人身分參與南山人壽現金增資，依發行價每股16元認購，最大金額不超過5.52億元。經本次認購後，對南山人壽累計持股3萬4500張，持股比例0.27%。（編輯：林興盟）1080619