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華碩旗艦手機改名 進軍印度高階市場

最新更新：2019/06/20 09:21

（中央社記者吳家豪台北20日電）電腦品牌廠華碩由董事長施崇棠率領團隊前往印度新德里，發表新一代ASUS6Z智慧型手機（同台灣ASUS ZenFone 6），再次攜手當地最大電商Flipkart，雙方共同拓展印度高階旗艦手機市場。

華碩發布新聞稿表示，華碩自2018年4月開始與Flipkart展開合作，深入當地使用者需求，至今帶動銷售穩定成長，2019年第1季已囊括8%的線上通路市占、排名當地前4名。

施崇棠於發表會中感謝Flipkart的長期支持，他表示，很高興在印度推出旗下智慧型手機的全新代表作，華碩持續進化變革，打造出全球首款搭載翻轉式相機的ASUS 6Z，就是希望將最好的、最強的產品帶給全球的消費者。

華碩深耕印度市場已久，除了在智慧型手機市場力求穩健成長，在電競筆電市場也拿下當地市占第一，消費性筆電市場則位居第三。

施崇棠18日在股東會上指出，ZenFone在印度面臨商標訴訟問題，是因為用到Zen名稱，目前還在上訴中；華碩一方面會循法律途徑上訴，另一方面會直接用ASUS 6Z名稱發表新手機。

施崇棠認為，雖然新手機ZenFone 6在印度改名為ASUS 6Z，他認為原本華碩的愛用者應該也能接受，不會有問題。（編輯：楊凱翔）1080620

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