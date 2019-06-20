群創現金股利0.06元 股東怨配息太少股價太低

（中央社記者潘智義苗栗20日電）鴻海集團面板廠群創光電今天舉行股東會，有小股東抱怨配息太少、股價太低，提議買庫藏股護盤，但董事長洪進揚表示，買庫藏股就像錢撒進大海，恐怕成為外資提款機。

洪進揚說，面板產業是一個重資本支出的行業，機器設備的折舊費用也很高，以前整體市場環境好，且競爭對手中國大陸面板廠實力尚未成熟，感覺不明顯，但去年陸廠產能大增，實力不同以往，台廠競爭壓力也大幅增加。

小股東質疑群創去年花新台幣300多億元投資沒發揮效益的面板廠，不如把錢拿來買庫藏股，對此，洪進揚說，自己在外資圈多年，了解外資做法，只要群創撒錢買庫藏股護盤，外資正好賣在高點，趁機出貨。

群創去年每股賺0.22元，每股配息0.06元，小股東認為配發比率不到群創規劃的3成，群創表示，主因去年面板產業面臨逆風，甚至有人預估未來18個月產業都難好轉，因此必須預留資金因應產業變局，期盼未來18個月可以撥雲見日。

不過，有小股東說，群創應照顧小股東，不應只照顧單一大股東鴻海集團，畢竟鴻海在美國投資，群創也沒分。還有小股東提議，如果群創對自己沒信心，乾脆跟友達合併算了，這樣不但可以成為台灣最大面板廠，也可在國際上有實力和韓廠競爭。（編輯：鄭雪文）1080620