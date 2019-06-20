更多編輯台推薦新聞：
香港民陣：努力籌備七一遊行 仍要林鄭回應訴求
兩岸

香港民陣：努力籌備七一遊行 仍要林鄭回應訴求

早安世界》立院三讀 為中國發展組織可關7年以上罰1億元
早報

早安世界》立院三讀 為中國發展組織可關7年以上罰1億元

川普談香港反送中 稱示威抗議者發揮重大作用
國際

川普談香港反送中 稱示威抗議者發揮重大作用

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
長榮勞資協商破裂 空服員宣布下午4時開始罷工
首頁 / 證券

群創因應美中貿易戰 擴大在台電視組裝

最新更新：2019/06/20 14:11

（中央社記者潘智義苗栗20日電）群創光電總經理楊柱祥今天在股東會後記者會表示，因應美中貿易戰，銷美電視可望擴大在台生產，但中國市場及非銷美電視仍在中國佛山廠組裝。

楊柱祥指出，目前台灣電視組裝月產能6萬台，未來可望大幅提升，只要輸美客戶有需求，可以馬上運作。

群創董事長洪進揚說，對群創來說，電視組裝業務其實是從面板玻璃做到模組，再做到電視，一條龍的生產模式相當有競爭力。去年整體電視出貨180萬台，今年目標500萬至600萬台。

他說，面板產業競爭激烈，產業界現在就比看誰能把氣延長，看能跑到什麼時候，有股東提議與友達合併，但群創有信心靠自己就可以脫潁而出。

另外，鏡周刊先前報導，鴻海集團董事長郭台銘與中國深圳市合資成立中國深超光電，並將旗下面板廠群創的華為訂單轉給深超。針對媒體再次提問深超光電一事，洪進揚鄭重否認。

洪進揚表示，深超光電與群創只是客戶關係，絕無將原本客戶轉單給深超，更無掏空公司的問題。

對於群創與鴻海的關係，群創前董事長王志超強調，兩家公司都是獨立公司，既競爭也合作，一切均須遵守上市公司的規定。

群創表示，推出120吋迷你發光二極體（Mini LED）電視就是鴻海集團合作的實例，因為主動式Mini LED面板是群創的獨門技術，但120吋面板必須在日本的10代線生產，所以是合作的成果。（編輯：鄭雪文）1080620

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報