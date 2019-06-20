群創因應美中貿易戰 擴大在台電視組裝

（中央社記者潘智義苗栗20日電）群創光電總經理楊柱祥今天在股東會後記者會表示，因應美中貿易戰，銷美電視可望擴大在台生產，但中國市場及非銷美電視仍在中國佛山廠組裝。

楊柱祥指出，目前台灣電視組裝月產能6萬台，未來可望大幅提升，只要輸美客戶有需求，可以馬上運作。

群創董事長洪進揚說，對群創來說，電視組裝業務其實是從面板玻璃做到模組，再做到電視，一條龍的生產模式相當有競爭力。去年整體電視出貨180萬台，今年目標500萬至600萬台。

他說，面板產業競爭激烈，產業界現在就比看誰能把氣延長，看能跑到什麼時候，有股東提議與友達合併，但群創有信心靠自己就可以脫潁而出。

另外，鏡周刊先前報導，鴻海集團董事長郭台銘與中國深圳市合資成立中國深超光電，並將旗下面板廠群創的華為訂單轉給深超。針對媒體再次提問深超光電一事，洪進揚鄭重否認。

洪進揚表示，深超光電與群創只是客戶關係，絕無將原本客戶轉單給深超，更無掏空公司的問題。

對於群創與鴻海的關係，群創前董事長王志超強調，兩家公司都是獨立公司，既競爭也合作，一切均須遵守上市公司的規定。

群創表示，推出120吋迷你發光二極體（Mini LED）電視就是鴻海集團合作的實例，因為主動式Mini LED面板是群創的獨門技術，但120吋面板必須在日本的10代線生產，所以是合作的成果。（編輯：鄭雪文）1080620