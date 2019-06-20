投資台灣三方案7月上路 53家企業補助減仍相挺

（中央社記者廖禹揚台北20日電）投資台灣三大方案拍板，不過，經濟部表示，有53家企業受補助貸款手續費成數恐受影響，經過溝通，企業也都表示理解，投資計畫不受補助減少而受影響。

投資台灣三大方案包括歡迎台商回台2.0行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案，與中小企業加速投資行動方案，台商回台投資總核貸額度也由新台幣200億元上調至5000億元，並在融資補助範圍納入根留台灣企業與中小企業。

對於外界反應先前補助回台企業融資手續費成數過高，新方案將大企業補助成數調整為前20億元補助0.5%，20至100億元補助0.3%，100億元以上補助0.1%。經濟部長沈榮津今天出席活動受訪表示，調整後較符合大企業貸款成本，也較合理。

根據經濟部盤點，大企業貸款手續費成數約在1%至1.5%之間，中小企業則是3%到4%，因此新方案都設定補助一半，因此大企業是從補助0.5%開始下調，中小企業則補助1.5%。

歡迎台商回台投資行動方案至今年初實施至今，已有73家台商回台，經濟部官員表示，已向國發基金申請到手續費補助的企業不受這次調整影響，但仍有53家受影響，總投資額約2000多億。

不過，官員透露，部長沈榮津與政務次長王美花已一一致電企業說明，企業也都表示理解，並願意配合政府政策，投資計畫不會因為補助減少而受影響。

新推出的三大方案預計在3年內新增投資1兆1750億元，創造產值3兆1600億元，與10.4萬個本勞就業機會。沈榮津表示，已協調工業局及中小企業處協助投資台灣事務所辦理，將由專人專責，加快落實投資到位，也彌補美中貿易摩擦的不確定因素帶來的負面影響。（編輯：黃國倫）1080620