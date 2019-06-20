工商界看投資台灣3大方案 五缺仍應積極解決

（中央社記者劉麗榮台北20日電）行政院通過投資台灣3大方案，估3年投資1.1兆，創造10.4萬個就業機會。工總秘書長蔡練生今天表示，對企業增加在台投資確有誘因，不過政府仍要解決投資環境面臨的問題。

行政院因應美中貿易戰，協助台商返台投資，今年起實施「歡迎台商回台投資行動方案」，推出專案貸款，由國發基金補助銀行委辦手續費1.5%，貸款額度新台幣200億元；由於台商返台投資情形良好，補助額度不到半年已用罄。經濟部推出「投資台灣3大方案」，包括「歡迎台商回台2.0行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」。

中華民國全國工業總會秘書長蔡練生受訪表示，所謂的台商，還包括原本就在台灣的企業，只要在台灣投資就享有相關優惠，這對增加企業在台投資會有正面作用。

不過，蔡練生也提醒，除了吸引企業投資，實際上投資環境面臨的五缺、環評等障礙是否能真正解決，是影響台商在台灣投資的關鍵，要有整體配套才能讓台商擴大對台投資，「表面上看起來有吸引作用，最後錢會不會投下去，也要看投資環境是否有所改善」。

台北市商業會理事長王應傑說，樂觀其成，在美中貿易戰影響下，想要回流台灣的資金應該趁這個時間回來，此外，行政部門要全力配合法令鬆綁。

工商協進會理事長林伯豐表示，立意是好的，不管是申請回台的台商或原本在台灣的企業都能享有低利貸款。

他說，目前國際環境不好，政府會投資這麼多，接下來就看實際怎麼做，因為五缺問題還是存在。（編輯：林興盟）1080620