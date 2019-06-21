宏達電轉型 王雪紅：兩大變革使HTC更茁壯

（中央社記者江明晏台北21日電）宏達電董事長王雪紅今天表示，2018年HTC因為推動兩項變革，包括聚焦VR、AR、AI、5G及區塊鏈等科技的VIVE Reality進展順利，以及成功由手機公司轉型為完整的生態系統企業，使得HTC體質更為茁壯。

宏達電今天召開股東會，王雪紅強調，宏達電已從手機公司轉型為vive生態系統的公司，盼HTC在邁向轉型為完整的生態系統企業的道路上，股東們能繼續給予支持。

王雪紅表示，經過2018年，HTC轉變得更茁壯、創新的速度也越來越快。過去一年推動了兩項重要的變革，第一，所有部門同步聚焦於公司的願景：VIVE Reality；也就是將虛擬實境(VR)、擴增實境 (AR)、人工智慧(AI)、5G及區塊鏈(blockchain)等關鍵科技，融合應用以創造出豐富的沉浸式體驗，而這將徹底改變生活方式。

第2項變革是，HTC開始重新定位為一家完整的生態系統企業，不再只是專注於擅長的軟硬體整合，更加擴展到內容的創作及平台的建立，將具有高附加價值服務的企業虛擬實境整合方案，提供給重要的合作夥伴，同時也加速這些技術的普及化。

王雪紅強調，2018年也是HTC VIVE虛擬實境事業豐收的一年，推出許多革命性硬體、應用內容服務與平台。包括VIVE Pro Eye、VIVE Focus Plus；VIVE Cosmos即將於今年上市，目前已有超過4500款適用於VIVE頭戴式顯示器的內容，相較於去年大幅增加了50%。

王雪紅指出，宏達電也成立了一個全新的部門，致力提供快速發展中的企業VR解決方案，突破過往HTC硬體銷售的一貫模式，提供輔導及服務給製造、設計、零售、汽車、航太、教育、健康照護及場地型娛樂體驗等領域的企業客戶；這些都是過去未曾跨足深入的市場。

王雪紅又表示，宏達電也持續致力於智慧型手機平台的橫向創新發展，推出HTC首款區塊鏈智慧型手機HTC EXODUS 1，而5G將會徹底改變現今的產業、企業以及家用設備。HTC在2018年底首次發表第一個5G產品HTC 5G Hub，與全球各大電信商進行合作。

宏達電2018年營收為新台幣237億元，全年營業毛利為5.15億元，且在首季Google案業外助陣下，稅後淨利為120億元，每股盈餘為14.72元，終結連3年虧損的命運。（編輯：李信寬）1080621