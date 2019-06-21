上緯擬出售海能風電股權 股價跌停

（中央社記者潘智義台北21日電）上緯投控董事會決議出售旗下上緯新能源公司及其子公司海能風力發電100%的股權予國外能源公司，衝擊今天股價表現，終場以93.6元跌停價作收。

上緯投控今天凌晨發布重大訊息表示，基於員工未來發展與股東權益，將出售上緯新能源，及其子公司海能風電100%的股權給歐洲或美國的能源公司，交易金額為2598.29萬美元至1.01億美元（約新台幣7.8億至31億元），預估將在月底前簽約後公布交易對象；但仍將繼續完成海洋風電風場開發，也將與交易對象合作，完成海能風電風場的開發。

上緯投控並說，生產的風電葉片材料與碳纖維複材已進入國際風機大廠供應鏈，將持續拓展台灣離岸風電、亞洲與國際風電市場，並協助台灣離岸產業風電本土化，幫助台灣離岸風電產業供應鏈邁向國際。

上緯投控表示，旗下上緯新能源原規劃開發的風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，但海鼎風電未通過經濟部去年4月遴選，負責離岸風電業務的子公司上緯新能源公司員工又不斷被外商挖角，人才大量流失。

上緯投控董事長蔡朝陽日前在臉書表示，在各界不看好，台灣缺乏離岸資源、法規、人才、港口、施工船及資金下，上緯花了新台幣40億元，血淚交織過程中，終於2016年10月獨力完成竹南外海兩座示範機組，並成功推進沃旭及麥格理對海洋風電第2期的投資，也激勵了台灣離岸風電發展。

蔡朝陽指出，不過，在去年遴選結果公告後，就已確定本已具備離岸風電獨角獸條件的上緯，2021至2025年無風場可開發，後續上緯將無以為繼，這隻剛成形的獨角獸就在自己的國家找不到成長茁壯的糧食；他說，「遴選結果重創上緯新能源團隊，也在我內心深處留下這一生最痛苦、無法抹滅的烙印」。

上緯目前負責開發的海洋風電（Formosa I）離岸風電風場，是上緯與麥格理資本公司、沃旭能源合作開發的示範風場，預計裝置容量為128百萬瓦（MW），位於苗栗外海；首階段8MW已商轉，第2階段120MW預計2019年底商轉。

另外，上緯與麥格理資本公司合作的海能風電風場（Formosa II）裝置容量376MW，風場範圍位於海洋風電風場西南方，預計2019年進行陸域工程，並於2020年完工。（編輯：李信寬/林孟汝）1080621