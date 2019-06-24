上緯擬售離岸風電股權 苦吞兩根跌停

（中央社記者潘智義台北24日電）上緯投控21日凌晨宣布，出售旗下上緯新能源公司及其子公司海能風力發電100%的股權予國外能源公司，繼當天股價跌停作收後，今天收盤又摜至跌停價新台幣84.3元。

雖然上緯投控表示，並未退出風電市場，仍持有海洋風電股權，未來也會繼續完成海洋風電風場開發，並與海能風電交易對象合作，完成海能風電風場開發，但法人並不看好，依然賣超上緯投控股票。

以21日台股3大法人進出動態來看，共連手賣超上緯投控1206張，其中外資及陸資賣超615張、投信賣超170張、自營商賣超421張，上緯投控當天股價慣殺至93.6元跌停價；今天盤中股價依然跌停。

上緯投控21日表示，基於員工未來發展與股東權益，將出售上緯新能源，及其子公司海能風電100%的股權給歐洲或美國的能公司，交易金額為2598.29萬美元至1.01億美元（約新台幣7.8億至31億元），預估將在月底前簽約後公布交易對象。

上緯投控強調，生產的風電葉片材料與碳纖維複材已提供國際風機大廠使用，將持續拓展台灣離岸風電、亞洲與國際風電市場。對於外界關切未來是否完全退出離岸風電市場，僅保留風電葉片材料供應商角色，上緯並未明說。

上緯目前負責開發的海洋風電（Formosa I）離岸風電風場，是上緯與麥格理資本公司、沃旭能源合作開發的示範風場，預計裝置容量為128百萬瓦（MW），位於苗栗外海；首階段8MW已商轉，第2階段120MW預計2019年底商轉。

另外，上緯與麥格理資本公司合作的海能風電風場（Formosa II）裝置容量376MW，風場範圍位於海洋風電風場西南方，預計2019年進行陸域工程，並於2020年完工。（編輯：林孟汝）1080624