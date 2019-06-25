更多編輯台推薦新聞：
玩15分鐘製造假新聞模擬遊戲 對抗假消息能力更強了
科技

玩15分鐘製造假新聞模擬遊戲 對抗假消息能力更強了

千年前祖先葬身菲律賓 達悟族後裔探險追尋
文化

千年前祖先葬身菲律賓 達悟族後裔探險追尋

從銀行到廚房 敘利亞難民在法擁抱第二人生
國際

從銀行到廚房 敘利亞難民在法擁抱第二人生

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

怡利電子深耕車用抬頭顯示器 拚轉虧為盈

最新更新：2019/06/25 18:37

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）怡利電子深耕車用抬頭顯示器取代多媒體導航主機，取得多項正OE專案，陸續量產出貨。法人預估怡利電子今年有機會轉虧為盈。

展望今年營運，怡利電子指出，公司歷經3年轉型，業務型態由正原廠（OE）取代準OE，主力產品由車用抬頭顯示器取代多媒體導航主機，持續推動轉型計畫。

怡利電子指出，公司已取得多項正OE的專案，配合車廠新車開發時程，陸續量產出貨，車用抬頭顯示器對怡利電子業績占比持續提升。

觀察車用抬頭顯示器發展趨勢，怡利電子表示，擴增實境抬頭顯示器（ARHUD）將被視為結合自動駕駛、半自動駕駛與駕駛輔助系統（ADAS）的適合顯示裝置，新一代ARHUD傾向無光學鏡片的顯示技術。

法人指出，怡利電子前擋玻璃抬頭顯示器，已經切入中國吉利汽車旗下電動汽車品牌。

展望今年，法人預估，怡利電子今年業績有機會轉虧為盈。

怡利電子於17日召開股東會，公司表示，持續調整營業重心，除了強力推廣與接單OE專案，為縮短營收空窗期，持續利用既有技術開發高級車原廠HUD替代件，進軍中國高級車通路市場。（編輯：郭萍英）1080625

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報