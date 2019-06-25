怡利電子深耕車用抬頭顯示器 拚轉虧為盈

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）怡利電子深耕車用抬頭顯示器取代多媒體導航主機，取得多項正OE專案，陸續量產出貨。法人預估怡利電子今年有機會轉虧為盈。

展望今年營運，怡利電子指出，公司歷經3年轉型，業務型態由正原廠（OE）取代準OE，主力產品由車用抬頭顯示器取代多媒體導航主機，持續推動轉型計畫。

怡利電子指出，公司已取得多項正OE的專案，配合車廠新車開發時程，陸續量產出貨，車用抬頭顯示器對怡利電子業績占比持續提升。

觀察車用抬頭顯示器發展趨勢，怡利電子表示，擴增實境抬頭顯示器（ARHUD）將被視為結合自動駕駛、半自動駕駛與駕駛輔助系統（ADAS）的適合顯示裝置，新一代ARHUD傾向無光學鏡片的顯示技術。

法人指出，怡利電子前擋玻璃抬頭顯示器，已經切入中國吉利汽車旗下電動汽車品牌。

展望今年，法人預估，怡利電子今年業績有機會轉虧為盈。

怡利電子於17日召開股東會，公司表示，持續調整營業重心，除了強力推廣與接單OE專案，為縮短營收空窗期，持續利用既有技術開發高級車原廠HUD替代件，進軍中國高級車通路市場。（編輯：郭萍英）1080625