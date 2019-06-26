光隆砸2.1億宜蘭設成衣開發中心 支援海外生產

光隆實業26日在宜蘭舉行成衣開發中心大樓開工動土典禮，光隆董事長詹賀博（中）、宜蘭縣長林姿妙（右）及地方民代和貴賓等參與典禮。中央社記者韋樞攝 108年6月26日

（中央社記者韋樞宜蘭26日電）國內家紡和成衣大廠光隆實業繼去年在中壢成立研發暨物流中心後，再加碼2.1億元在宜蘭設成衣開發中心，今天舉行動土典禮；研發中心將創造百個工作機，支援海外生產技術。

光隆今早在宜蘭舉行成衣開發中心大樓開工動土典禮，光隆董事長詹賀博、宜蘭縣長林姿妙及地方民代和貴賓等參與典禮。

詹賀博表示，光隆其實早在40多年前就在宜蘭設立成衣廠，後來生產重心移到海外的大陸和越南，後來接手後，2013年光隆轉型，逐步擴及至家紡（寢具）和羽絨項目，光隆繼去年在中壢成立研發暨物流中心之後，決定再加碼台灣，在起家厝投資新台幣2.1億元，設立成衣開發中心。

詹賀博指出，宜蘭成衣開發中心攸關光隆成衣的未來發展，預計最快2020年下半年到2021年上半年興建完成，未來可創造100個工作機會，並支援越南的成衣生產基地。

這個成衣研發中心將引進高科技設備，包括自動導膜雷射切割機台、自製羽絨拍散設備、自製樹酯開發設備等。詹賀博說，未來光隆會視適合的投資項目，還會在台灣繼續加碼投資設廠。

林姿妙也感謝光隆回到起家厝從事生產，可同時嘉惠宜蘭子弟，提供在地的工作機會和留住人才。

光隆表示，以2018年全年營收新台幣101.54億元來看，成衣占37.88%、羽絨占33.67%、家紡占22.1%、其他占6.35%。成衣生產基地有4個廠主要在越南南方的芹苴省、永隆省和同奈省，自有生產線有78條、外包產線有27條。

另外家紡生產基地在大陸昆山和越南，目前光隆也在越南南方的後江省興建新廠，估計投資1400萬美元，主要作為家紡生產基地。但因近年區域貿易衝突風險有增加趨勢，為防患未然、分散生產風險，光隆也開始評估其他的東南亞印尼、柬埔寨等生產基地。

羽絨生產基地主要集中在中壢、昆山、越南芹苴省等。（編輯：楊凱翔）1080626