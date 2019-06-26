鴻海分散產能投資新加坡63億 投審會通過

（中央社記者潘姿羽台北26日電）經濟部投審會今天核准5件重大投資案，以鴻海精密工業股份有限公司申請匯出2億400萬美元(約新台幣63億元)，對外增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，從事電子產品組裝代工等業務，最受矚目。

經濟部投審會今天核准僑外投資2件，陸資投資、對外投資、對中國大陸投資各1件，其中以鴻海的對外投資案件為亮點，鴻海今年3月便公告，基於長期投資而有此決策，市場評估，分散產能也是考量因素之一。

僑外投資部份，美商QGT INTERNATIONAL, INC.申請匯入新台幣23億1502萬5000元投資設立高通半導體有限公司，實行後持股比例100%，將從事電子零組件製造業、非破壞檢測業等業務。

另一案是日商MACNICA,INC.申請經由國內事業駿日股份有限公司，以公開收購方式，取得國內上市公司安馳科技股份有限公司最低不少於35%，最高不超過50%的股權，投資金額合計13億4474萬2928元，從事電子零組件製造業等業務。

投審會指出，此案駿日股份有限公司是以證券交易法等相關規定，在證券市場以公開收購取得安馳公司股權，投審會基於國家安全及產業效益等因素予以審核，但投資人應審慎評估應賣風險。

陸資投資部份，香港商蒙發利有限公司申請匯入8000萬元增資台灣奧佳華國際有限公司，實行後持股比例90%，以及匯入3億6358萬2000元受讓取得棨泰健康科技股份有限公司部份股權，實行後持股比例87%。

還有一案為上市櫃公司對中國大陸投資的專案審查案件，經濟部投審會核准和泰汽車股份有限公司申請匯出5000萬美元，間接增資大陸地區和通汽車投資有限公司。

值得注意的是，經濟部投審會今天也駁回雙子星案，投審會表示，因認定投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響，外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回。（編輯：黃國倫）1080626