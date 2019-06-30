上緯延長股權處分期 經濟部：尊重公司財務操作

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）上緯投控今天召開臨時董事會宣布延長股權處分期限，經濟部官員表示，尊重個別公司財務操作策略，作為主管機關，更關注離岸風場工程是否仍如期完成，截至目前，進度並未落後。

對日前媒體報導，根據電業法及遴選行政契約等規定，離岸風場未開發完工前，不能出售風場電業公司的股權。

官員說，核准的離岸風場若有所有權人變更情形，當然會要求向經濟部說明，以檢視是否涉及轉讓中資等禁止投資情形；但就此次上緯投控的情形，由於上緯並非最主要投資者，其進行合法財務操作，只要沒有影響到風場的興建、進度，影響應相對不大。

經濟部官員解釋，如今商業行為蓬勃、交易模式複雜，不少公司會成立控股公司進行轉投資，之後再轉投資或進行股權交易，只要一切合法，不會有太多意見；經濟部真正關心的議題是，離岸風電場有沒有按照進度在施工，能不能如期完成風機設置及商業運轉。

官員說明，上緯雖然是本土離岸風電的指標性廠商，但並非目前興建中的離岸風場的主要出資者，主要投資者多屬外資身分，上緯若願意以股權轉讓方式讓有興趣的業者接手，只要符合一般商業模式，工程能如期進行且合法，主管機關不會有太多意見。

官員指出，目前看來，預計年底商轉的海洋示範風場，進度符合先前規劃，根據工期規劃，6月到8月正在進行設置風機所需的水下基礎工程，避免9月以後，隨東北季風增強，海象將不適合水上工程施作，截至現在進度並未落後。（編輯：林興盟）1080630