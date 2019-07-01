川習會結果優於市場預期 有利軋空手行情

（中央社記者韓婷婷台北1日電）眾所矚目的20國集團(G20)峰會落幕，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平宣布重啟美中貿易談判，美國也鬆綁華為(Huawei)對美企業採購，結果優於預期，有利台股軋空手行情。

美股4大指數收紅，道瓊工業指數上漲73.36點、漲幅0.28%、收在26599.96點，NASDAQ指數上漲38.48點、漲幅0.48%、收在8006.24點，S&P 500指數上漲16.84點、漲幅0.58%、收在2941.76點，費城半導體指數上漲2.06點、漲幅0.14%、收在1458.96點。

分析師表示，美中同意重啟貿易磋商，符合市場預期，至於外界關注的華為問題，川普表示美國企業可以將沒有很嚴重國安問題的設備賣給華為，則超乎市場預期；由於暫時沒有新增關稅問題，以及華為禁令意外獲得放寬，由於空手者偏多，有望出現軋空手行情，有利台股今天表現，對於先前備受貿易戰壓抑的族群有望展開波段行情。

法人指出，在川習會結束之後，不確定性因素暫減，有助景氣在第3季落底，金融市場風險情緒改善；市場關注焦點將轉向美國聯邦準備理事會(Fed)對於降息的態度，以及美中貿易磋商的發展方向，後續留意降息預期的調整是否為市場帶來波動。（編輯：張均懋）1080701