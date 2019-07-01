謝繼茂升任中華電董事長 蘇貞昌盼人人能出頭

（中央社記者江明晏台北1日電）中華電董事長由謝繼茂升任，行政院長蘇貞昌今天說，「我與董事長素不相識，請他留下來高升，對他是意外，對我是期待。」希望中華電照顧員工福利，人人能出頭。

蘇貞昌今天出席「中華電信第23屆績優人員表揚大會」致詞時表示，電信龍頭成績很重要，影響人民生活，中華電業績卓著，也受到很大的重視，關心AI、IoT、行動、5G等發展，盼中華電能領先，與時俱進，希望不只是台灣龍頭，也要跟上世界腳步，帶動台灣進步。

今年4月，中華電信董事長鄭優屆齡退休，行政院拍板由時任總經理的謝繼茂升任董事長。

蘇貞昌今天說，「我與董事長素不相識，沒有往來。」當時收到時任總經理謝繼茂的退休公文，請他來談，結果是我請他留下來高升，「這對他來說是意外，對我是期待。」

他表示，謝繼茂從基層做到董事長，代表政府對中華電員工的重視與期待，未來希望中華電財務更好，也期望董事長和總經理要好好對待2萬多員工、照顧他們的福利、獎優汰劣，讓人人都能出頭。

今年是中華電啟動轉型的元年，推動以客戶為中心的轉型，從核心業務、新興業務、基礎能力等3面向推動成長策略。

謝繼茂表示，第2季已具體規劃轉型細節，第3季將開始推動，期許員工面臨新變化時，要思考怎樣把事情做好、更有效率，預期第4季能有quick win(快贏)的成長，也針對員工有配套措施，激勵努力創新的員工。

中華電信自民國85年7月1日公司化起，每年的7月1日週年慶，舉辦績優人員表揚大會，頒發各類的績優獎項，到今年為止已邁入第23年，今天頒發的獎項共110個。（編輯：郭萍英）1080701