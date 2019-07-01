川習會突破貿易戰僵局 亞股歡慶收紅

（中央社香港1日綜合外電報導）美國總統川普和中國領導人習近平同意重啟貿易談判，燃起美中關稅戰終止希望；加上川普創造歷史踏上北韓領土，和北韓領袖金正恩會面，緩和地緣政治憂慮，亞洲股市今天勁揚收紅。

法新社報導，川習在20國集團（G20）峰會期間舉行備受矚目的雙邊會談後，川普表示，解決美中兩大經濟體僵局的談判工作將「重返軌道」，他也將暫停對中國貨品計畫加徵關稅。

川普還軟化對中國電信設備巨擘華為的態度，華為也是美中衝突重大爭議點。白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）昨天表示，「在不涉及重大國家安全問題下」，美國企業得以販售設備給華為。而中方則承諾購買更多美國農業機械。

儘管川習會後同意重返談判桌的發展，未激起市場明顯樂觀氣氛；但美方顯然對華為做出讓步，出乎一些投資人意料，帶來些許額外支撐買氣。

先鋒市場（Vanguard Markets）的殷尼斯（Stephen Innes）表示：「美中雙方選擇按下恢復鍵重啟貿易談判，並釋出其他善意，這的確令精疲力竭的投資人大大鬆一口氣。」

上海股市今天收盤勁揚2.2%，東京股市收高2.1%，新加坡和台北股市皆收漲1.5%，雪梨、孟買、雅加達和馬尼拉股市也全數收紅。香港股市則因國定假日休市。

首爾股市今天則小跌作收，因日本傳出對南韓實施出口品限制，以回應兩國間長期就第二次世界大戰的徵用工問題產生的紛爭。這項措施導致南韓的晶片和智慧手機製造商受到影響，韓股重量級企業三星電子（Samsung Electronics）股價應聲下挫，影響大盤走勢。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080701