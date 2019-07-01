國發會：第2期前瞻基礎建設執行率達96.2%

（中央社記者潘姿羽台北1日電）國發會今天公布第2期前瞻基礎建設計畫進度，台鐵電務智慧化提升、淡海輕軌等均如期推動，計畫經費執行率達96.2%，不只有助於提升國家競爭力，也替內需點火。

前瞻基礎建設計畫是政府強化未來競爭力、提振內需的重要政策，聚焦於軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全、人才培育促進就業等8大項建設。

國發會今天發布新聞稿指出，第2期前瞻基礎建設計畫（108年度至109年度）經立法院通過特別預算新台幣2229.5億元，政府將與民間共同合作，積極推動各項計畫，以提升台灣競爭力，進而帶動經濟發展。

截至108年5月止，累積分配數為247.1億元，執行數為237.6億元，計畫經費執行率達96.2%。

國發會也盤點前瞻基礎建設執行至今的重點成果，軌道建設部分，行政院已核定推動中的軌道建設包括台鐵成功追分段鐵路雙軌化、台南市區鐵路地下化、台北捷運系統三鶯線、台鐵電務智慧化提升、淡海輕軌等，均按工程進度推動中。

水環境建設方面，石門水庫阿姆坪防淤隧道工程的進水口基樁全部完成，主隧道已完成665公尺；湖山水庫第二原水管工程計畫，施做擋土排樁已完成，完成長度共計2462公尺，輸水路完成長度240公尺；至於全國水環境改善計畫，「大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造」等21件水環境改善案件已完工。

綠能建設方面，科學城低碳智慧環境基礎建置－科技計畫，共計有Acer、成大、車輛中心的自駕車於台灣智駕測試實驗室場域中進行性能測試或展示，並提供研發自動駕駛輔助系統（ADAS）及高精圖資的產官學研單位使用。

數位建設部分，除了園區智慧機器人創新自造基地計畫，組成無人機隊，鏈結南科自造基地三維製程及模擬程式等資源，後續將精進機型外型，運用三維列印製程加速開發；在推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫中，公視也配合「百年未來」紀錄片，與總統府合作製作360度環景數位敘事網站「未來百年」。

城鄉建設方面，則有校園社區化改造計畫，經統計，社區資訊站開放時數共6782小時，參與資訊應用學習的社區民眾共計1萬3046人次；營造優質友善運動場館設施，已核定補助新竹市立棒球場新建工程等125案；整建長照衛福據點計畫，也補助了地方政府整建社區活動中心，並召開進度控管會議，持續督導地方政府依計畫執行。（編輯：李信寬）1080701