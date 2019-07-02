（中央社東京2日綜合外電報導）日韓關係因為前徵用工等爭議持續惡化，日本政府準備對南韓發動兩階段出口管制，南韓也有意向WTO提訴反制。日韓貿易戰若開打，恐影響全球半導體供應。

日本與南韓因前徵用工（遭日本企業強徵的南韓勞工）爭議關係惡化，日本政府經濟產業省昨天宣布，將強化管制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas）3項關鍵電子材料出口南韓，被視為是對南韓的反制措施。

日本經濟新聞報導，日本政府昨天宣布將強化對南韓的出口管制，嚴格審查半導體原料，並準備將南韓從安全保障友好國家的「白色名單」中除名。

南韓政府也不示弱，表示將研究反制措施，但也提到憂慮會對半導體廠商產生影響。

南韓業者占全球半導體記憶體市場約5到7成，一旦出貨有所延誤，恐為全球帶來廣泛影響。

日本對南韓強化出口管制分為兩階段。首先是4日開始對含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體3種原料出口，須進行個別的申請許可與接受審查。

第2階段預計在8月啟動，屆時將把南韓從安全保障友好國家的「白色名單」中除名。

日本目前指定包括美國、德國、法國等27國為安全保障友好國家；如果屆時真的將南韓除名的話，將是首例。未來可能轉為軍事用途的產品，日本廠商在出口南韓時都必須要向日本政府申請許可獲准。

對日本提出的管制措施，日本業界人士認為，這是屬於日本可自主判斷的領域，所以並沒有違反世界貿易組織（WTO）規定；但早稻田大學教授福永有夏認為，這是有違反WTO協定嫌疑的「灰色措施」。

南韓政府已表明將採取向WTO提訴等必要措施，也認為日本這次的措施可成為南韓提升技術能力的契機。

日本的出口審查一般來說大約要花3個月時間，可能影響到南韓業者的生產。目前得知南韓業者通常僅會庫存1到2個月的原料；如果3個月後沒有原料到貨，屆時工廠甚至可能停工。

日本政府這次管制的3項原料都是日本業者擁有全球高市占的原料，例如蝕刻氣體的市占高達8到9成，更換供應商也很難找到替代原料。南韓三星電子目前未正面回應所受影響，僅說要詳細調查現狀。

南韓企業在全球半導體產業擁有高市占率，三星居半導體銷售額全球首位，SK海力士居第3名。南韓業者在保存資料的記憶體半導體業界很強，光是動態隨機存取記憶體（DRAM）就擁有全球7成市占率，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）也占有5成市占率。

而這些產品廣泛使用在智慧型手機、電視機及個人電腦上。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1080702