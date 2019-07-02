資金回台若停泊金融市場 楊金龍：雙率恐臨挑戰

（中央社記者潘姿羽台北2日電）台灣受惠政府政策，迎來罕見的台商回流潮，不過中央銀行總裁楊金龍表示，資金匯回台灣後，如果沒引導實體投資，流入金融市場恐影響匯率與利率，讓央行雙率政策面臨挑戰。

金融研訓院今天舉辦「回流資金，再造產業成長契機」研討會，楊金龍出席並進行專題演講，他表示，台灣正迎接台商回流與海外資金匯回的資金浪潮，但海外資金匯回應有相關配套措施，如閉鎖期設計、分散結匯時點、原幣保留再投資使用以減少投資人反覆結匯的成本，以及掌握資金進出的資料，降低對外匯、金融市場的影響。

楊金龍指出，資金匯回若能進行實質投資及海外併購，將有助於產業升級、生產力提升，並達到經濟成長、帶動經濟上漲等戰略意義，但管理面必須相當謹慎。

楊金龍表示，未來境外資金匯回若大量且集中兌換為新台幣，將使新台幣面臨升值壓力；此外，若大量回流的資金停泊在金融市場，將進一步壓低國內利率水準，可能影響央行貨幣政策傳遞機制的有效運作，雙率都會受到挑戰。

維持金融市場穩定是央行的職責，楊金龍因此表示，央行會配合海外資金匯回草案的相關配套措施，密切關注及因應其發展，而且已建請經濟部及財政部等相關部會，在核發許可文件時副知央行，以利央行掌握相關資金進出動態。（編輯：楊凱翔）1080702