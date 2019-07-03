輝達7奈米轉單三星 法人：台積電龍頭地位仍穩

（中央社記者張建中新竹3日電）輝達(NVIDIA)證實下一代7奈米繪圖處理器(GPU)將轉由三星(Samsung)代工，法人認為，台積電先進製程技術領先三星1至2年，晶圓代工龍頭地位依然穩固。

輝達與台積電合作多年，台積電創辦人張忠謀曾說，他與輝達創辦人暨執行長黃仁勳有長達27年的友誼，台積電與輝達一起成長。

南韓媒體報導，輝達南韓主管表示，先進的一批GPU生產將下單給三星，以三星的7奈米極紫外光(EUV)製程生產，證實市場先前有關輝達7奈米將轉單三星的傳聞。

受輝達7奈米轉單三星消息影響，台積電今天股價表現疲弱，早盤一度達新台幣244元，跌5元，跌幅達2.01%。對於輝達7奈米轉單一事，台積電維持不評論特定客戶與訂單的一貫政策。

法人認為，台積電7奈米製程已廣獲蘋果(Apple)、海思、賽靈思(Xilinx)、超微(AMD)與高通(Qualcomm)等多家大廠採用，輝達將面臨產能排擠壓力。

此外，輝達今年來營運面臨下滑壓力，第1季營收22.2億美元，年減31%，毛利率59%，較同期下滑5.7個百分點，淨利5.43億美元，年減達58%。

法人認為，三星採取價格策略搶單，正可符合輝達降低成本的需求。台積電在先進製程開發進度領先三星1至2年，並擁有穩定的良率，晶圓代工龍頭地位依然穩固。（編輯：林興盟）1080703