研華設以色列分公司 拓人工智慧物聯網版圖

（中央社記者吳家豪台北3日電）工業電腦廠研華看好以色列為全球科技發展重鎮之一及其發展潛力，於以色列特拉維夫舉行「領航AIoT趨勢，共創物聯商機」活動，宣布正式成立研華以色列分公司。

研華今天發布新聞稿指出，上述活動邀請駐台拉維夫台北經濟文化辦事處代表張國葆、特拉維夫台灣貿易中心主任楊束華及以色列重要通路夥伴與客戶們參與。

研華嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）總經理張家豪表示，以色列為全球重要的技術創新及研發中心之一，研華自2013年起率先進入以色列市場，開發網通安全、航太、國防和軍工產業，近6年業績已成長超過7倍。

張家豪說，今年以色列分公司的首要營運策略，除了持續聚焦發展高附加價值的Design-in延伸服務及導入AI（人工智慧）創新技術外，搭配WISE-PaaS物聯網軟體平台的軟硬整合解決方案，也將成為研華攜手微軟和英特爾等在地夥伴邁向AIoT（人工智慧物聯網）世代不可或缺的一項利器。

研華以色列分公司總經理貝爾科維奇（Ilan Bercovich）指出，自2013年起研華攜手Arrow、Nisko、Avdor等主要通路夥伴長期進攻以色列工業市場，產業領域橫跨5G通訊、醫療、航太、半導體等。除了與既有夥伴持續深耕合作，未來也計劃聯手各特定垂直市場領域系統整合商，擴大產業生態圈。（編輯：郭萍英）1080703