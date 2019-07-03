特斯拉第2季交車量創高 和大貿聯-KY股價強勢

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季交車量創高，預期第3季交車量和生產量可持續成長，消息激勵概念股和大、貿聯-KY及江申盤中股價表現強勢。

特斯拉於美國時間7月2日（台灣時間7月3日）公布，第2季電動車交車量達到9萬5200台，其中Model S/X交車量約1萬7650台，Model 3約7萬7550台。第2季電動車生產量約8萬7048台。特斯拉預估，第3季交車量和生產量可望持續成長。

台廠包括富田電機、和大、世德、貿聯-KY、台達電、群創、江申、乙盛-KY、建準、美磊等，持續深耕電動車布局。

受特斯拉交車量創高消息激勵，和大今天盤中走強，最高來到112元，漲4.67%，是近2個月來波段高點。江申早盤最高來到61.4元，漲3.36%。貿聯-KY盤中最高來到242元，漲4.76%。

法人指出，和大透過供應電動車減速齒輪箱關鍵零配件，切入特斯拉供應鏈；乙盛-KY由墨西哥廠產能供應天窗、電池組件切入；貿聯-KY供應特斯拉電源管理線束和充電裝置。江申透過轉投資中國大陸廣州恩梯恩裕隆，供貨傳動軸產品，切入特斯拉新款電動車的供應鏈。

觀察全球電動車熱潮，和大日前表示，北半球除了印度和東南亞因為缺電之外，其他北半球國家地區會持續發展電動車產業，因為電動車需要配合硬體和電力建設，預估到北半球到2026年或2027年，電動車和燃油車的應用將會黃金交叉，預估到2030年之後，電動車和燃油車比重可到8比2。（編輯：郭萍英）1080703