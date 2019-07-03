台股基金上半年平均報酬率逾1成 優於大盤

（中央社記者韓婷婷台北3日電）儘管受到貿易戰干擾，台股今年來走勢震盪劇烈，但統計145檔台股基金，今年上半年平均報酬率為10.97%，優於加權指數10.32%漲幅。

展望後市，法人認為，貿易衝突將持續牽動台股下半年走勢，在美中完全和解以前，市場不易擺脫波動風險，不過，聯準會降息、大選行情逐漸逼近，對台股後市不悲觀，建議投資人採取定期定額方式，度過短線陣痛期。

據Morningstar資料統計145檔台股基金，今年上半年平均報酬率10.97%，若按類型區分，以大中華型表現最佳，達12.39%，其次是科技型、一般型，各有11.7%、11.36%的報酬表現；店頭市場型報酬率亦達1成以上，為10.65%；至於中小型、平衡型相對落後，僅8.73%、8.45%。

第一金中概平衡基金經理人施亭薇表示，今年初貿易戰傳出和解聲音，為台股捎來佳音，帶動加權指數重返萬點大關，揮別去年第4季的修正陰影；惟5月起，美中談判未有共識，美國亦祭出華為禁令，讓股市行情急轉直下，直到6月外資回補台股，指數在測試年線後，反彈走高。

施亭薇認為，上週G20峰會後，美國總統川普暫緩新增課稅項目，並逐步鬆綁華為禁令，雙方衝突再度和緩，卻不代表完全落幕，未來的談判結果將持續牽動市場情緒，依舊是下半年股市的不確定因素。

但值得留意的是，美國聯準會鴿派聲音轉強，下半年有機會降息2至3碼，為市場帶來新的資金行情；其次，美、台總統大選逐漸逼近，選舉行情亦成為市場關注焦點。整體而言，對台股後市不過度悲觀。

統一投信表示，地緣政治衝突緩解，帶動市場樂觀情緒，對資本市場正面，惟預期美中貿易協商仍可能持續打打停停，按最新聯邦基金利率期貨顯示，市場對於美國聯準會（Fed）在7月底降息的預測不變，但對經濟放緩的看法已沒有先前那麼悲觀，使得原本評估可能需一次降2碼的預期淡化，轉為預測降息1碼為主要共識。下半年全球利率將緩步走低的主旋律不變，股市可望延續擴張行情，債市可直接受惠。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，下半年台股雖面臨外貿降溫，但有政策降稅及台商回流支撐內需，在整體評估台股的基本面與資金面後，預估2019年下半年台股股價淨值比(PBR)區間為1.45倍至1.7倍，預期加權指數區間為9400點至11000點。（編輯：郭萍英）1080703