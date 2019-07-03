土地交易大量 商仲顏炳立：非台商回流搶工業地

（中央社記者韋樞台北3日電）商仲統計今年前兩季土地交易量約1431億元，全年可望輕鬆逾2000億元，各界以為台商回流所致，戴德梁行董事總經理顏炳立今天說，並非台商回流搶工業地，而是買商業和住宅地造成。

外商商仲戴德梁行今天舉行第2季商用不產市場分析記者會。戴德梁行研究顧問協理薛惠珍表示，2019年第2季全台土地交易量約新台幣808億元，其中，公有地標售達437億元，較去年同季成長逾7成，累計前兩季土地交易量達1431億元，已逾2018年前3季土地交易量，並突破1287億元的十年均線；今年全年土地交易量可望輕易越過2000億元歷史新高。

薛惠珍分析，今年第2季十大土地所有權交易的買方清一色為建商，且土地屬性「非商即住」，少見的大面積公有地釋出及具有發展前景吸引建商搶標；開發商溢價購地頗有藉新推案的創價來帶動現有餘屋價格期待。

顏炳立指出，上半年土地交易的1431億元中，工業地交易約286億元，占20%；商業地531億元，占37%；住宅地603億元，占42%。顯然商業和住宅地占了絕大部分，但業界嚷著台商回流搶買工業地，最後卻只占20%，似乎沒有想像中熱絡。

顏炳立分析，土地市場原料有人買，但房價仍以剛性需求為主，開高價不會有人追價；而土地市場的交易熱絡耗用建商早先的獲利，同時建商向銀行借貸，消化掉爛頭寸，再加上政府積極釋出土地籌碼，市場因為利率低，過剩資金自然會流向購買土地，營造出上半年低價土地市場(住宅重劃區等)交易量。

顏炳立觀察市場變化，台商回流買地並未像市場中部分業者所稱超級熱絡，工業地沒有搶食的情形，部分購進工業地的業者大都是本地的台商賺錢後擴廠，至今未明顯見到海外回流的台商馬上投資買地。

對於整體住宅市場，顏炳立認為，上半年房市量微增溫，今年前5月全國移轉棟數僅11萬7464棟，推估全年約28萬5000棟，比去年全年的27萬7967棟略多一些，但移轉量不到30萬棟不代表房市回溫，畢竟量先價行，量增才能推動後續的價漲，但目前看來下半年住宅市場量微熱，成交的房價會緩跌，剛性需求下，不容易上漲，且選舉因素仍左右房市觀望。（編輯：林興盟）1080703