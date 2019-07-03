OTT上半年影視排行榜 韓劇韓影搶眼

（中央社記者江明晏台北3日電）電信業者公布OTT上半年排行榜，韓劇、韓影搶眼，台灣大myVideo電影、戲劇排行冠軍，由「90分鐘末日倒數」和ITEM摘下，遠傳friDay則由「與神同行：最終審判」、「SKY Castle天空之城」分別奪冠。

台灣大哥大旗下OTT影音串流服務平台myVideo公布付費會員「2019上半年電影/戲劇點播排行榜」，分別由「與神同行」兩大男主角河正宇、朱智勳主演的「90分鐘末日倒數」和ITEM摘下電影和戲劇排行榜冠軍。

同時myVideo上半年觀影總時數突破1600萬小時，再創新高，較去年成長超過1成。

相對於使用手機或電腦看電影戲劇，myVideo也首度公布「2019上半年大螢幕點擊收視榜」，電影榜最高點閱數以「水行俠」電影高居第一；戲劇榜則以反映南韓家庭因為升學壓力帶來衝突對立的連續劇Sky Castle天空之城登榜首，與個人手機、電腦收視不同。

myVideo表示，從站內超過4600萬的總觀看次數來看，今年「2019上半年myVideo電影排行榜」前3名依序是韓國動作片「90分鐘末日倒數」、驚悚片「異裂」、以及「復仇者聯盟3：無限之戰」；舞台劇改編的「瘋狂電視台瘋電影」則是國片唯一一部擠進排行榜的電影。

至於「2019上半年myVideo戲劇排行榜」前3名依序是ITEM、「鳳弈」、「知否知否應是綠肥紅瘦」，可見韓劇、陸劇仍是行動影音觀眾的最愛。

另外，myVideo獨家播映的BBC「路德探長」第5季攻上第7名，成為英劇代表。而台劇則以講述器官捐贈的「生死接線員」和「女兵日記」續集「女兵日記女力報到」入榜。

遠傳電信旗下friDay影音也公布排行榜，2019上半年，韓國電影戲劇表現突出，「與神同行：最終審判」、「SKY Castle天空之城」創下上半年電影和戲劇類的最高收視人數。

friDay影音影音觀察，電影排行榜在上半年以韓影、華語片表現最好，韓影以最擅長的人性情感描述、社會寫實題材的作品見長，前3名皆由韓星馬東石主演「與神同行：最終審判」、「非賣品」、「惡鄰布局」包辦；華語類以動作劇情、恐怖片類最受歡迎，兩大影帝周潤發、郭富城聯手主演的「無雙」；甄子丹的現代武打片「大師兄」；夏于喬、鄒承恩的「粽邪」為華語類前3名。

friDay影音「戲劇排行榜」前3名依序是「SKY Castle天空之城」、「監獄醫生」、「ITEM」，韓劇仍是OTT影音觀眾群的最愛選擇。其中「監獄醫生」自3月底跟播以來，就一直占據戲劇類的冠軍；friDay影音獨家跟播「風在吹」以及最新的「檢法男女第2季」5月底甫上架，收視表現亮眼。

迎接暑假檔期，myVideo與friDay影音均宣布推出強檔影音內容，看好將掀起一波收視潮，攻占暑假學生族群眼球。（編輯：蘇志宗）1080703