台韓鋼材越南加工輸美傳課重稅 中鋼：陸貨才是

（中央社記者韋樞台北3日電）據報導，美國商務部宣布對使用台韓鋼材原料在越南加工後銷往美國的鋼品課徵456%的關稅。中鋼公司深入了解發現，這是指越南廠商使用大陸鋼材加工後銷美才課重稅，使用台韓鋼材課稅較輕。

外媒報導，美國商務部聲明表示，發現有廠商在越南製造、使用源自南韓或台灣底材的耐腐蝕鋼和冷軋鋼，規避美國反傾銷和反補貼關稅。

中鋼公司表示，經深入了解此事發現，這是指若是越南廠商使用中國大陸的鋼材加工後再銷往美國時，才會被美國依照對中國鋼品出口美國採取456%的反傾銷稅加平衡稅率來課徵，並非指使用台灣或韓國的鋼材也一併課徵456%的反傾銷稅。

中鋼公司指出，若越南廠商使用台灣或韓國的鋼材加工後再銷往美國，會依照美國對台灣和韓國出口相關鋼品到美國時所採取的反傾銷稅率來課徵，這些反傾銷稅率比起456%的重稅幾乎是極輕微。

不過中鋼強調，美國和越南廠商之間還會進行相關的法律攻防，且這只是初步的消息，美國後續還要對越南廠商進行調查、問卷等一連串長時間程序，最後定案才知道要對越南廠商課多少稅率。

台灣區鋼鐵公會表示，公會正在請經濟部貿易局協助洽詢駐美單位查證中，目前所得知的消息並未說明清楚課徵的商品別、稅號及範圍等，因此還須進一步釐清。（編輯：李信寬）1080703