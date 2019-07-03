中壽違反保險法 金管會開罰150萬

（中央社記者劉姵呈台北3日電）金管會保險局今天公布最新裁罰案，中國人壽因違反保險法相關5項規定，決定開罰新台幣150萬元罰鍰及4項糾正。

金融監督管理委員會保險局指出，根據保險法第171條之1第5項、行為時保險法第168條第5項第8款規定，中壽辦理保險業務，因違反相關5項規定，因此開罰150萬元及給予4項糾正。

首先，對於要保人（投保人）屬於團體、並以其負責人或員工投保時，未能確實瞭解要保人是否有被授權為被保險人投保、未評估保費來源合法性及留存審核紀錄等事項，與「保險業招攬及核保理賠辦法」第6條及第7條規定不符。

第二，針對該公司董事會討論案內容，與董事自身有「利害關係」，卻未能迴避討論及表決，且該討論事項並沒有提出交易條件不優於其他同類對象的證明文件，以供董事會作為決議之參考。同時，也未揭露所有與該件交易之相關事實並列入董事會會議紀錄。

第三，辦理股權投資相關人員利益衝突的防範作業，申報人申報時點，晚於所訂每月申報期限。

第四，國際保險業務分公司（OIU）辦理防制洗錢及打擊資恐作業，對系統掃描產出的可疑名單，有查證作業未落實情況。

第五，辦理辨識及評估客戶洗錢及資恐風險作業，有資訊系統設計功能不全，因此，未能確實辨識客戶風險，也不利洗錢及資恐風險的控管。（編輯：鄭雪文）1080703