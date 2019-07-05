貿聯6月營收歷史次高 第2季攀歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北5日電）貿聯-KY 6月營收新台幣20.37億元，月增7.5%、年增14.82%，僅次於4月為歷史次高表現；第2季營60.24億元，季增 9.9%、年增14.7%，創下單季歷史新高成績。

貿聯表示，6月份營收維持在歷史次高水準，觀察各產品線表現，資訊用線受惠客戶庫存回補，推升單月出貨，增幅較明顯；電器用線相較5月約略持平；車用線產品中隨著特斯拉（Tesla）生產穩定成長，電動車用線出貨升溫，其他車種拉貨平緩。工業用線則持平，另外電子檢測設備客戶出貨相對強勁。

展望第3季，貿聯表示，由於第3季為傳產旺季，各產品線有望均衡成長，第2季陸續有新產品加入出貨，觀察第3季新產品舖貨後市場反映表現。至於外界矚目的電動車產品，目前看來持續穩定成長中。對第3季營運並不看淡，審慎樂觀期待持續成長改寫新高紀錄。

貿聯-KY是 Tesla 的 BMS(電池管理線束)產品獨家供應商，現階段Model 3 的拉貨量每周約7000輛的水準。Tesla上海廠何時進入量產將為後續觀察重點。（編輯：林沂鋒）1080705