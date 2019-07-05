更多編輯台推薦新聞：
長榮空服罷工16天 影響逾26萬名旅客
生活

長榮空服罷工16天 影響逾26萬名旅客

彭政閔回一軍先發打3棒 拚完成兩項中職紀錄
運動

彭政閔回一軍先發打3棒 拚完成兩項中職紀錄

中央社印尼特派談駐外經驗 籲實習生打破偏見
生活

中央社印尼特派談駐外經驗 籲實習生打破偏見

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

貿聯6月營收歷史次高 第2季攀歷史新高

最新更新：2019/07/05 20:14

（中央社記者韓婷婷台北5日電）貿聯-KY 6月營收新台幣20.37億元，月增7.5%、年增14.82%，僅次於4月為歷史次高表現；第2季營60.24億元，季增 9.9%、年增14.7%，創下單季歷史新高成績。

貿聯表示，6月份營收維持在歷史次高水準，觀察各產品線表現，資訊用線受惠客戶庫存回補，推升單月出貨，增幅較明顯；電器用線相較5月約略持平；車用線產品中隨著特斯拉（Tesla）生產穩定成長，電動車用線出貨升溫，其他車種拉貨平緩。工業用線則持平，另外電子檢測設備客戶出貨相對強勁。

展望第3季，貿聯表示，由於第3季為傳產旺季，各產品線有望均衡成長，第2季陸續有新產品加入出貨，觀察第3季新產品舖貨後市場反映表現。至於外界矚目的電動車產品，目前看來持續穩定成長中。對第3季營運並不看淡，審慎樂觀期待持續成長改寫新高紀錄。

貿聯-KY是 Tesla 的 BMS(電池管理線束)產品獨家供應商，現階段Model 3 的拉貨量每周約7000輛的水準。Tesla上海廠何時進入量產將為後續觀察重點。（編輯：林沂鋒）1080705

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報