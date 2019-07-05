美6月就業數據遠優於預期 降息打上問號

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國勞工部今天公布備受矚目的就業報告，6月淨增22萬4000份新就業機會，遠優於外界預期，一掃美國經濟走軟疑慮。但這恐令股市投資人失望，因美國本月降息機率被打上問號。

法新社報導，由於美國運輸和建築等產業大量增員，6月新增就業數據亮麗。在更多勞工重返就業市場的情況下，美國6月失業率也上升至3.7%。

美國5月就業數據意外疲軟，但6月數據強勁反彈，這應該能讓懷疑美國經濟活動驟降的聲浪減小，也是正準備尋求明年連任的美國總統川普所樂見。

不過，股市投資人可能感到失望。他們原本預期，因近期發布的連串經濟數據疲軟，美國聯邦準備理事會（Fed）將在本月稍晚的政策會議宣布降息，但現在恐怕不再如此確定。

由於更多美國失業勞工恢復求職，也使得美國6月勞動參與率增加0.1個百分點至62.9%。失業率雖因此回升至3.7%，但仍遠低於歷史標準。

美國6月勞工薪資成長則遜於預期，平均時薪僅較前月增加0.2%至27.90美元，不如經濟學家預期的成長0.3%。

但6月薪資較去年同期上升3.1%，且連續11個月成長率未低於3%，穩定高於美國通貨膨脹率，意味勞工購買力增加。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080705