全民退休投資專案9檔基金出爐 7/30報名截止

（中央社記者潘智義台北8日電）由金管會主委顧立雄推動、基富通證券執行的「好享退-全民退休投資專案」9檔基金今天正式出爐，報名也進入最後倒數，已有超過6.6萬名民眾報名，專案報名將於7月30日截止。

基富通證券表示，想參加「好享退-全民退休投資專案」的民眾須在7月30日前報名，並在基富通完成開戶；7月31日專案正式上線後，參加的民眾可從專案中的9檔基金，依自己可接受的風險，或想退休的年限選擇適合的產品，啟動退休準備，規劃理想退休生活。

基富通平台上「好享退-全民退休投資專案」9檔產品包括安聯投信規劃，適合積極型投資人的安聯四季成長組合基金、穩健型的安聯四季雙收入息基金、保守型的安聯四季回報債券組合基金；群益投信規劃，適合積極型投資人的群益全民優質樂退組合基金、穩健型的群益全民優質樂退組合基金、保守型的群益全民安穩樂退組合基金。

以及由國泰投信推出，適合距退休30年投資的國泰泰享退系列2049目標日期組合基金、距退休20年的國泰泰享退系列2039目標日期組合基金、距退休10年國泰泰享退系列2029目標日期組合基金。

基富通證券董事長林修銘表示，「好享退」專案引起的廣大迴響，凸顯國人面對退休議題的重視，專案上線近3個月的時間能吸引這麼多民眾參與，顯示民眾對退休準備投資產品的期望。

群益投信董事長賴政昇指出，此次針對退休專案推出的基金與一般基金不同，在於目標風險、波動都精準的掌控，當然最特別之處就是超低的基金管理費。

安聯投信產品首席主管蔡明潔說明，50歲以前可以考慮積極型基金與穩健型基金混搭，60歲以後可將資產轉換到以債券為主，將創造現金流當成配置重點。

蔡明潔舉例，50歲前適合布局股債的安聯四季雙收入息組合基金，搭配安聯四季成長組合基金。50歲後則可將安聯四季回報債券組合基金列為核心保守部位，搭配安聯四季雙收入息基金。

基富通總經理黃致淵指出，「好享退-全民退休投資專案」報名正式進入最後倒數，將於7月30日截止，另須在基富通開戶基金申購，選定基金後設定扣款金額、扣款日期，每個契約只能設定一扣款日且不可變更，需在2019年9月底前完成第一次扣款，採取定期定額，且連續24個月扣款，每檔基金每月至少扣款新台幣3000元，可變更每月扣款金額，但最低仍須3000元。（編輯：李信寬）1080708