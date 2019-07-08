積極開發新市場 瑞基皇將6月營收亮眼

（中央社記者韓婷婷台北8日電）現場檢測廠瑞基與客製化製藥包裝設備廠皇將科技，均透過積極開發新市場帶動營運成長，6月營收表現亮眼。瑞基6月營收創歷史次高，年增124.91%，皇將月增72.83%。

瑞基6月合併營收新台幣2927萬元，年增124.91%，6月及第2季營收皆為歷史次高紀錄；累計1至6月營收1.63億元，年成長83.64%。

瑞基表示，包括水產、畜產、伴侶動物、及萃取試劑各領域銷售皆較去年同期成長，在國際畜產市場方面，上半年獲得泰國代理商禽流感試劑訂單，越南代理商因應疫病防疫監控訂購非洲豬瘟試劑，加上中國大陸畜產市場持續發酵，除了非洲豬瘟前端萃取商品出貨穩定外，豬繁殖和呼吸障礙綜合症（俗稱豬藍耳病）檢測產品也持續收到備貨訂單。

至於伴侶動物試劑產品，瑞基持續維持中國市占率第一的地位，動物醫院客戶數量達340間，同步推升瑞基上半年營收成長。

皇將今天公告6月合併營收新台幣1.35億元，分別較上月與去年同期成長72.83%及32.9%；累計上半年營收5.29億元，較去年同期成長1.87%。

皇將表示，今年以來接單穩定成長，6月份有客戶遞延出貨以及印度市場2條數粒整線出貨貢獻，帶動單月營收大幅成長，第2季營收2.77億元，較第1季成長9.89%，年增16.15%。

展望下半年，皇將表示，除了持續深耕美國、印度2大製藥市場，並積極藉由新產品開拓新客戶與新市場，近年以液體填充連線打進澳洲、中東、非洲等市場。其中，澳洲市場繼2月份出貨一條整線設備之後，下半年還會有一條液充整線出貨。根據產業特性，下半年銷貨會比上半年佳，以目前在手訂單來看，全年營收成長可期。

另外，亞洲跨國連鎖保健集團馬光保健控股累計今年上半年合併營收新台幣4.6億元，年增8%，馬光表示，天津馬光的糖尿病慢病管理與牙醫、推拿及中草藥處方等多項自費門診業務均創新高表現。馬光對2019年展望持審慎樂觀態度，全年營運可望逐季成長。（編輯：林沂鋒）1080708