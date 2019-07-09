調查：台灣過去5年近6成投資人績效未達標

（中央社記者韓婷婷台北9日電）最新「2019施羅德全球投資人大調查」結果出爐，近6成台灣投資人過去5年投資績效未達標，「績效不如預期」、「不切實際的預設報酬率」及「投資時間不夠久」為3大主因。

施羅德表示，在今年的調查中，有高達59%台灣投資人表達過去5年的績效並未到達原先設立的投資目標，此比例高於全球的51%及亞洲的56%。至於未達標的原因，以「投資商品績效不如預期」(20%)、「不切實際的預設報酬率」(18%)，以及「投資時間不夠久」(17%)為前三大主因。

調查發現，以往台灣投資人面對市場震盪，比全球投資人更為積極操作，但在去年底至今年，也就是中美貿易戰帶來動盪的期間，也讓台灣投資人態度轉趨向保守，越形不願意危機入市。

施羅德表示，針對去年第4季及今年的中美政治紛擾，發現影響台灣投資人甚劇，也讓他們態度轉而保守。就去年第4季來看，願意危機入市的投資人僅有17%，低於全球的35%及亞洲的32%，選擇觀望不變的為36%，也比全球的30%及27%來得高。整體來說，有高達82%的台灣投資人認為，政治動盪會影響他們的投資行為，這數值超過全球平均的72%及亞洲的79%。

施羅德投信副執行長謝誠晃認為，此次的調查結果與過去不同，推估在中美貿易戰中、台灣較受牽連有關。去年的調查，問及全球股市如果下挫，約有3成(31%)的台灣投資人選擇加碼投資股票，願意危機入市的態度高居全球第2。反觀近期的政治動盪，牽涉到台灣投資人熟悉的2大市場，以及相關產業，再加上經濟成長的基本面受到干擾，投資人卻步態度明顯。

展望未來，施羅德表示，太多的經驗顯示，市場震盪無法迴避，惟有以長期、耐心的投資方式，才能因應波動。特別是不斷轉換、追逐商品，通常預期報酬率都會令人失望。建議投資人先行設定自己的目標以及風險承受度，以投資解決方案的概念、去設定搭配的商品，並持之以恆的投資。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過2萬2000位投資人進行調查。調查議題涵蓋投資人行為、退休、永續投資等議題。（編輯：郭萍英）1080709