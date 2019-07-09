台灣傳銷業衝破300萬人 每百人就有12人從事

（中央社記者潘姿羽台北9日電）公平會今天公布107年多層次傳銷事業經營發展狀況調查，107年底多層次傳銷事業的傳銷商人數達308.38萬人，不只較上年增加，更突破300萬人大關，加入傳銷率達12.92%。

公平交易委員會指出，觀察台灣多層次傳銷事業的參與狀況，以女性及中高齡者為主力，107年女性傳銷商為215.84萬人，占傳銷商總人數69.99%；至於各年齡層傳銷商人數分布情形，多數為45歲至64歲，達74.10萬人，其次20歲至44歲，有73.42萬人。

若統計參加傳銷人數占107年底全國總人口數的比率，也可發現，107年台灣的加入傳銷率持續走揚，約達12.92%，換言之，每100人就有12人加入多層次傳銷。

公平會接著指出，107年傳銷事業銷售的傳銷商品，仍以營養食品銷售額最大，達新台幣503.70億元，約占6成，其次是美容保養品130.24億元，第三為清潔用品44.73億元，三者計占營業總額81.75%。

值得注意的是，107年346家多層次傳銷事業所填報的多層次傳銷營業總額為830.27億元，不只較上年減少，也是近10年來首次營業總額降低。

公平會說明，主因是部分事業發生營運危機問題，若從產品類別觀察，則以營養食品與美容保養品銷售額衰退最多。

「107年多層次傳銷事業經營發展狀況調查」的調查對象共457家，實際回報事業383家，填報率83.81%，扣除尚未實施多層次傳銷事業22家及已停（歇）業15家後，107年間仍有實施多層次傳銷事業共計346家，也是這次調查相關查報結果及統計分析的有效範圍。（編輯：林興盟）1080709